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怕封城搶逃回家！ 歐美線一票難求 商務艙最快滿

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
在外的國人都想趕緊回台，圖為示意圖，非新聞當事人。本報資料照片
在外的國人都想趕緊回台，圖為示意圖，非新聞當事人。本報資料照片

新冠肺炎疫情全球大流行，海外的台灣人紛紛急著回台灣。歐美航線近日出現返台航班一位難求的離奇狀況。國籍航空證實，近一周歐美訂位爆滿，尤其是商務艙，可能因為位子舒適且間距大，雖然價格昂貴，反而成為乘客的首選。

一名在美國讀書的留學生告訴本報記者，因為當地都在傳聞他居住的城市要封城，所以在美國的台灣學生都急著逃回來，想訂長榮航空的商務艙都訂不到，幾乎每班次都客滿。另一名在英國的台灣人也說，不論是打工度假或留學、遊學的台灣人，都很想立刻回台灣，但搶不到機票。

中華航空董事長謝世謙說，歐洲多國升級為第三級警告國家或地區以後，國人都搶著要回來，的確有訂不到航班的現象。

不過，謝世謙也說，只是短暫的現象，「因為能飛就這一周」，可想見之後會愈來愈少人搭機，未來（航線）能不能繼續飛都還是問題，「看不見歐美航線的未來」。

華航表示，經檢視訂票系統，歐美航班旅運需求近日的確大幅增加，除歐洲航線仍持續開放旅客訂位外，洛杉磯─台北（桃園）航班亦歡迎旅客購票，並可多加利用安大略─台北（桃園）航班返台。

長榮航空說，經檢視訂位，歐洲跟美國本周呈現較滿狀況，連商務艙都一位難求。

據了解，長榮近期歐美航線，商務艙、豪華經濟艙都會先滿，一是商務艙為獨立空間，比較舒適外，旅客也會認為在防疫上較為安全。

不過，長榮原先每天有三班飛往洛杉磯、一班飛往倫敦，在疫情影響下，陸續有減、併班的情形，也會讓機位更加緊縮，以至於成功訂到票的機會降低。

國籍航空業者說，除了歐美航線訂位大爆炸，在各國警示陸續升級後，加上各航空公司航班陸續異動甚至停飛，機票只會更難訂。

現在正在奧克蘭的陳先生表示，新冠疫情升溫，雖然紐西蘭還沒有升級成第三級，還是想要訂機票提早返台，可是現在卻像無頭蒼蠅，網頁滑了又滑，經查昨天紐西蘭航空也暫停飛台灣到6月，索性關掉介面，直接尋求旅行社幫助，隨時都準備好結束旅程，趕快回國。

航線 長榮

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