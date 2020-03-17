師生禁出國有法源？ 蘇貞昌：傳染病防治法加特別條例

中央流行疫情指揮中心昨宣布，經過行政院同意後，全國高中以下的師生停止出國，到本學期上課日結束為止，但各界質疑法源依據為何？行政院長蘇貞昌今表示，是依照傳染病防治法第七條以及紓困特別條例第七條。

蘇貞昌今在立法院備詢前受訪指出，基於防疫需要，保護國人、保護年輕人，以及依照專家疫情中心決議，因此高中以下師生禁出國，法源依據是傳染病防治法第七條，也就是基於防疫需要，總統可以作為，特別條例第七條也有指揮官的相關規定，都有法源依據，也是為了國人健康，希望大家配合，因為世界很多國家受到感染，多多保護自己也是減少國人負擔。