罷韓團體批陳雄文球員兼裁判 孫大千反嗆：心虛什麼？

罷韓團體向監委蔡培村陳情高雄市選委會主委陳雄文未利益迴，根本是球員兼裁判，陳表示自己是依法任用。前立委孫大千批評罷韓團體到底是在心虛什麼？相信連署資料「真的假不了，假的也混不了」。

孫大千指出，高雄市選委會85%的委員都是由陳菊所任命的，韓國瑜怎麼有能力操控選委會？更何況中選會現在是握在民進黨的手上，韓國瑜恐怕只有任人宰割的份。

孫說，許多綠營執政的縣市，在現任首長競選連任期間，也都是由副首長或是主秘擔任選委會主委，難道這也是球員兼裁判嗎？為什麼民進黨可以，韓國瑜就不可以？

孫表示，依法仔細查核連署資料當然是選委會應該負起的責任，不論是偽造代簽，或者是資格不符，原本就是在規定剔除的範圍之內，倘若連署的過程真的是光明正大，坦坦蕩蕩，又有什麼必要在這裡大呼小叫，哭天喊地。