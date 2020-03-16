廖了以陪江啟臣宜蘭徵詢 傳李乾龍將接黨秘書長

國民黨新任主席江啟臣黨務人事明後天可望公布，黨內傳出，請辭新北市黨部主委待命的李乾龍，將高升接任黨秘書長，為江操盤黨的組織與財務重任。晚間記者致電李詢問，李僅表示「晚了，要休息了」，未對人事問題具體回應。

不過知情人士表示，李乾龍由於將卸任市黨部主委一職，考量新北市黨工長期與他並肩作戰，上週四（12日）至周六（14日）安排黨工們前往宜花東三天二夜考察交流。行程由台東出發，沿東海岸一路往北，一天一縣市。

但在上周六行程最後一天宜蘭行時，江啟臣由台中紅派大老、總統府前秘書長廖了以陪同前往宜蘭與李乾龍密談，懇託李接任黨秘書長，經動之以情後，李才同意接任。

黨內人士透露，除行管會主委確定由歷任前主席洪秀柱、吳敦義的現任主委邱大展續任，文傳會主委則將由現任代主委王育敏真除，組發會主委也將由青壯派人士接掌，搭配李乾龍盼展現老幹新枝氣氛，落實江「世代共融、攜手前行」想法。