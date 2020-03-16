遏止旅遊方法多 直接規定「公布姓名」與極權國家無異

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導

中央流行疫情指揮中心指揮官今拋出震撼彈，宣布即日起針對「明知故犯者」前往旅遊疫情建議第三級國家，將取消回國後居家檢疫的補助，若後續確診更將公布其姓名，並收取相關費用。不過面對是否禁止旅行團出團、公布姓名之適法性、明知故犯之定義、費用計算方式等問題，陳時中僅說還在研議，先公佈是為了避免有人挑戰公權力。

對於公布患者姓名，社會各間醫界看法不一。前疾管局局長張峰義表示，雖然這措施和台灣的人權形象有些扞格不入，這條線可能畫得「過了一點」，但是面對新冠肺炎這個百年大疫，亂世用重典也是可以理解的，人權和防疫或許可以兩害相權取其輕。張峰義認為，這個措施的嚇阻成分較強，相信指揮中心可以從動機和事實，建立認定「明知故犯」的認定機制。張峰義說，社區防線的工程浩大，身為醫界的一員，他會贊成這個規定。

然而，就連仍保護個案隱私的現在，網路肉搜的風氣之強，是即便指揮中心雖明示不妥，台大教授這等高知識分子都忍不住加入。未來若主動公布確診個案姓名，恐怕必然發生肉搜浩劫，因此對於公布姓名，醫界並非完全沒有疑慮。

一名不願具名的醫療社會學家暨醫師表示，如要達成嚇阻旅遊的目的，或許有其他方式可以研議。如果是希望減輕檢疫的壓力，該怎麼提升檢疫能量和資源，這些問題及其解方，也應該要進行檢視。公布姓名的作法或許可以考慮的，但現在令人擔心的是，「在防疫的目的之下，是不是讓政府走得太遠了，讓人民連討論的空間都沒有了？」

他提醒大家思考，為了防疫，是否要放棄台灣作為法治國家的基本條件和精神？防疫的目的和維持社會安全的同時，也應避免國家的擴張，讓個體的自由以及可以監督國家的可能性都被限縮。他呼籲指揮中心，對於相關認定方式及定義，應要提出更詳細的說帖，供公民團體進行檢驗，而不是逕行公布。如果連在一個法治架構下討論的空間都沒有，「那我們與自己所厭惡的極權國家，也差異不大了。」

疫情 人權

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