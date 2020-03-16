疫情變局帶動新思維 陳冲：5大問題需前瞻結構性重建

前行政院長、新世代金融基金會董事長陳冲指出，新冠肺炎疫情席捲全球，供應鏈、價值鏈斷裂再重組的可能大增，世界經貿秩序、新的社會契約，都將面臨嶄新景象。在管控疫情之外，也要放眼未來，思考社會結構性的變化。

陳冲表示，數位時代的前瞻建設不應是鋪設軌道、築路架橋，進行傳統的綁樁撒錢而已，而是要對未來社會有共同的期待與想像，建立新的社會契約，解決貧富的差距、知識的落差、身分的矛盾、世代的對立、經社的停滯等當前不停蛻變且社會亟待解決的問題。

首先，貧富差距一直是人類社會史、經濟史上的難題，至今愈演愈烈。法國學者皮凱提「21世紀資本論」更將此一問題推向極致，唯恐財富集中度愈形惡化。台灣貧富差距的問題相較他國雖還不差，但也處於歷史高位。過去幾十年中，富人與窮人的收入差距在世界各地幾乎都呈擴張趨勢，財富不平均的問題正擴大中。

皮凱提主張課富人稅，但如何發現富人？ 在台灣依課稅資料無法發現潛藏的富人，應由革新稅政著手，由資金流量掌握稅源，再從稅制加強資本利得的課徵，若捨股票、外匯、房地等財產交易所得，而計較勤勞所得或補充保費，不能說是公平。

其次，知識落差自古有之，但現代更有知識鴻溝或數位落差的問題，教改有改弦易轍必要。數位時代的教育，應該研究是否兒童要提早入學，或將技能提升訓力及第二專長納為終身教育甚至人生義務教育的一環。這也有助貧富差距的改善，社會競爭力的提升。

第三，不少國家可見身分矛盾的現象，如馬來西亞對土生馬來人的保障，或某些國家新舊住民的歧見，徒增內耗。台灣基於歷史或政治考量，有不少身分別不同的補貼，如退休金、老農津貼、用油補貼等，自有公平或存廢的爭議；家庭主婦、照顧老幼之家屬等對社會也有貢獻，也引發是否應補貼問題，自然衍生是否應有全民基本所得（Universal basic income）的討論，還可減少審查的行政成本。

第四，世代對立不是台灣所獨有，世代包容應是相互忍讓，兩頭採取對策，可惜這兩年來，只見政客著眼選票，讓相關問題更見激化。

最後則是社會階級流動及收入成長牛步所帶來的經社停滯，前者一直欠缺長期動態的分析，卻是社會上普遍的印象；後者除此原因外，還有經濟雙元化問題。欲求解方，以上幾項因素，恐怕都要同時考慮。

在變局下因應未來的長遠發展，陳冲呼籲，朝野應共組腦力論壇，對前瞻組構共識，對未來社會要有共同的期待與想像，針對數位時代不停蛻變而急待解決的上述社會問題共同討論，形塑實踐新社會契約的內容。全民基本所得只是新社會契約可能的一項內涵，更重要的是近二十年來，承襲全球化，所引發科技的迅速進步，已形成新社會契約衍生最有利的環境。