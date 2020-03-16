榮民尚無確診案例 馮世寬：續爭福利

榮民目前都無確診案例！退輔會主委馮世寬16日至立法院進行業務報告及備詢，其中防疫表現受到跨黨立委肯定。馮世寬指出，如今已對榮民的陸配及探病人數實施管制，也承諾將調整榮總及榮家醫護人員的休假及優惠補助。他最後強調，「會繼續爭取退伍軍官子女的教學補助。」

榮總防疫作為受肯定

退輔會主委馮世寬16日至立法院進行業務報告並備詢，無黨籍立委林昶佐首先針對榮民之家的防疫問題質詢，主委馮世寬回應：「假如榮民的陸配到醫院來檢測發現需要隔離會立即協助，但目前都未有案例。」他也表示，原本口罩數目不均，但已做出調整率先防範疫情，「目前預存量維持在30天。」

民進黨立委羅致政一上台則先向3家榮總院長鞠躬鼓勵，但隨後話鋒一轉表示，退輔會對醫護人員的獎勵是「為德不卒」，並指出提供給醫護人員旅遊休憩的3座農場優惠時間不一，他要求說：「就直接將時間延長及留下一定名額給醫護人員。」馮世寬立刻答應表示：「這部份會照委員意見協商後延長。」

榮民回饋社會多

甫上任國民黨主席的江啟臣則提到，目前確診、染病甚至死亡率最高的，幾乎都是年長者，他說：「榮總為台灣最大的醫療系統，榮民都是高齡者，染上病毒後死亡率會比較高，風險非常大。」馮世寬則回應表示，目前狀況都有掌握，「並要求每院院長每天定期報告。」

面對老長官，國民黨軍系立委吳斯懷一上台先向馮世寬致意，並對榮總及榮民之家的防疫成效表示肯定，他強調目前榮民集中在80到89歲，容易受病毒侵擾，福利也需要再升級，他說：「許多榮民身後都將遺產捐給榮總基金會，共有4億多元。」希望退輔會能將金額多配用在榮民的防疫及購買設備上。

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