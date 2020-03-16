防疫升級！政院跟進量體溫 離開院區欲再進入須重量

因應新冠肺炎，行政院升級防疫措施，將自明天上午7時起執行體溫測量，所有人員進入院區皆需測量額溫，未超過37.5度C發給顏色識別圓貼，超過37.5度C者拒絕其進入院區。有別於立法院、監察院都是量一次額溫就能當日不限次數進出，行政院則是要求離開院區欲再次進入者須重新量測。

為了避免測量體溫造成車流壅塞，行政院表示，每日早上7時至10時，北平東路側五號門及天津街側七號門車輛只進不出，車輛僅能由中山北路、忠孝東路口的二號門離開。

立法院早在2月初就開始量額溫，日前也要求非院公務車皆禁止進入，讓各部會首長及與會人員在院區外下車及上車；監察院則是2月底開始對進出人員量額溫，得要低於37.5度才能允許進院，並加強宣導勤洗手、拱手不握手；考試院也已要求出入全面量體溫，並且封閉側門，僅開放大門出入口。

總統府部分，除了嚴密掌握蔡英文總統健康狀況，也要求進出府內的員工、賓客量體溫，特勤人員則是全延後或取消出國旅遊。