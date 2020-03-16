學者籲新冠改列第一類法定傳染病 指揮中心：維持不變

新冠肺炎疫情進入全球大流行階段，今天上午台大公衛學院舉行記者會呼籲，新冠肺炎應比照霍亂、鼠疫，升級為「國際檢疫法定傳染病」，全面提高各國防疫規格，並應明定為「第一類法定傳染病」，強化官方控管力度。對此，指揮中心應對新冠肺炎尚有「許多未知」，維持為第五類法定傳染病。

台大公衛學院公共衛生碩士學位學程主任陳秀熙表示，新冠肺炎已達全球大流行，部分國家如中國大陸、美國採取高強度防疫措施，如封城、出入境管制；但部分國家如英國，卻採「佛系防疫」不檢測、輕症不治療等，各國防疫手法及態度大不同。因此我國應將新冠肺炎明定為第一類法定傳染病，強化官方控管力度，相關居家檢疫、邊境管理等措施才有法源依據。

疫情監測組組長周志浩則表示，傳染病防治法對於傳染病的分類有明確規範，第一類法定傳染病是明確知道為嚴重的疾病，然而新冠肺炎的嚴重度目前還不太知道，故維持為第五類法定傳染病。