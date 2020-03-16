快訊

行政院拍板！高中以下師生 本學期禁止出國

非必要赴第三級警示地區 返台不給補償、加徵費用且公布姓名

聽新聞
test
0:00 / 0:00

明知故犯去疫區旅遊確診 陳時中：公布姓名並收費

聯合報 / 記者邱宜君楊雅棠簡浩正賴于榛／台北即時報導
第一排從左到右 中央流行疫情指揮中心 周志浩 疫情監測組組長 中央流行疫情指揮中心 張上淳 召集人 中央流行疫情指揮中心 陳時中 指揮官 中央流行疫情指揮中心 陳宗彥 副指揮官 交通部 祁文中 常務次長 記者邱宜君／攝影
第一排從左到右 中央流行疫情指揮中心 周志浩 疫情監測組組長 中央流行疫情指揮中心 張上淳 召集人 中央流行疫情指揮中心 陳時中 指揮官 中央流行疫情指揮中心 陳宗彥 副指揮官 交通部 祁文中 常務次長 記者邱宜君／攝影

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今拋出震撼彈，公布未來如果明知故犯前往旅遊疫情建議第三級之國家，回國後被確診，指揮中心將公布其姓名、取消其相關補助，而且要向他收取相關費用。

陳時中說，針對故意去第三級旅遊疫情警示國家旅遊者，將不會補貼明「明知故犯者」的居家檢疫一萬四千元，這樣形同補貼當事人旅遊。如果後續確診，就要公布其姓名，並收取相關費用。

至於法源依據，陳時中表示，特別條例第八條有相關授權規定。因為以前情勢沒有像現在這麼緊迫，最近短短幾天內從相關區域回來的確診個案這麼多，如果沒有警惕的規定，恐怕會增加國內防疫的負擔。

是否乾脆禁止旅行社出團？陳時中表示，接下來旅行社一定要管，外交部配合我們三級區域都會亮紅燈，相關規定會比較嚴格一點。副指揮官陳宗彥也說，旅遊業者部分，旅遊警示部分已跟指揮中心一樣，故可依照做相關處理。

至於入境外籍旅客部分，陳宗彥表示，我國採取居家檢疫措施的國家，都已大幅降低入境人數，從上萬人降到幾百人，相信這樣的措施可有效降低人流。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

執意出國遭隔離檢疫將公布姓名、無防疫補償且自付費用

禁出國？ 陳時中：我們已經防得很辛苦，一定要守住

陳時中交代沒事不要去國外旅行 謝金河:大家要聽進去

部長認證！網友整理指揮中心開會組合 這組代表有「新案例」

相關新聞

非必要赴第三級警示地區 返台不給補償、加徵費用且公布姓名

為確實要求民眾避免所有非必要旅行，指揮中心今宣布，未來在審核居家檢疫每日1000元的補助金時，如果發現是非必要旅遊，將不...

台灣再增8確診病例達67人 東歐、中東、北非等42國旅警升至三級

中央流行疫情指揮中心昨日一口氣新增六名確診新冠肺炎個案，今日再創新高，新增八名確診個案，台灣目前確診數來到67例。指揮官...

禁出國？ 陳時中：我們已經防得很辛苦，一定要守住

中央流行疫情指揮中心昨天公布北部一名高中生自一月起與家人同遊希臘，返國後確診武漢肺炎，導致該校停課14天。新北市市長侯友...

雙重國籍無漏洞？指揮中心：兩本護照出入境都會勾稽到

台灣同時擁有美國國籍者不少，美國雖然疫情嚴峻，除了華盛頓州、紐約州、加州列旅遊疫情警示二級之外，其他州僅列一級，入境者後...

學者籲新冠改列第一類法定傳染病 指揮中心：維持不變

新冠肺炎疫情進入全球大流行階段，今天上午台大公衛學院舉行記者會呼籲，新冠肺炎應比照霍亂、鼠疫，升級為「國際檢疫法定傳染病...

確診高中生 境外移入機率大

中央流行疫情指揮中心昨天公布一名確診高中生，由於確診前社區活動活躍，與友人打球、聚餐，且長達十天，，他所就讀班級也因此停...

侯友宜拜會柯文哲 雙北不排除共同兵棋推演

新北市長侯友宜今上午與台北市長柯文哲見面，兩人針對疫情部分進行討論，新北副秘書長劉和然指出，雙北是共同生活圈，今天拜會是...

影／防護衣百分百國產 總統：品質比國外讚

總統蔡英文今（16）日下午前往生產防護衣的聚陽實業股份有限公司視察國內自製防護衣。蔡英文表示，防護衣國家隊成形，百分百國...

防疫情影響公務運作 內政部異地辦公準備好了

為因應新冠肺炎疫情擴大，內政部今表示，已擬訂具體異地辦公機制，包括人力運用、公文傳遞、資訊設備等，透過超前部署，確保內政...

一延再延！指揮中心今記者會二度延遲 延至下午四點半

中央流行疫情指揮中心昨一口氣宣布新增六名確診個案，當中不乏跟團出國者，也有人搭上發生群聚的埃及郵輪，另也有上班族確診前曾...

拚防疫 北市下令：出國學生歸國上課都要戴口罩

新冠肺炎疫情持續延燒，新北市今早開第一槍，6月底前有特例才會允許，不然新北市師生原則上不准出國，有例外要報准核定。北市府...

健保卡、車票恐傳播病菌？ 醫師公開實用「防疫包」

新冠肺炎疫情持續，國人自主防護意識雖高，但病毒仍可能藏在我們沒注意的地方，一不小心就會染上疾病。醫師指出，看病時常用的「健保卡」其實非常容易帶有病菌，另外他也分享超實用的「新冠肺炎防疫包」，幫助大家度過疫情。

熱門新聞

圖表看疫情／義單日368死創新高 美降息四碼救經濟

埃及團導遊疑搭郵輪染疫 確診上班族遭爆料謊稱未出國

1歲女燒到41.7度要求檢測被拒 台灣媽媽看英國防疫：人民被國家放生

台灣再增8確診病例達67人 東歐、中東、北非等42國旅警升至三級

已提升旅遊警示他仍堅持出國 醫怒嗆：去一個不夠還去第二個

網傳第54例謊稱國內旅遊 卻連玩兩國

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。