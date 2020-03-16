明知故犯去疫區旅遊確診 陳時中：公布姓名並收費

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今拋出震撼彈，公布未來如果明知故犯前往旅遊疫情建議第三級之國家，回國後被確診，指揮中心將公布其姓名、取消其相關補助，而且要向他收取相關費用。

陳時中說，針對故意去第三級旅遊疫情警示國家旅遊者，將不會補貼明「明知故犯者」的居家檢疫一萬四千元，這樣形同補貼當事人旅遊。如果後續確診，就要公布其姓名，並收取相關費用。

至於法源依據，陳時中表示，特別條例第八條有相關授權規定。因為以前情勢沒有像現在這麼緊迫，最近短短幾天內從相關區域回來的確診個案這麼多，如果沒有警惕的規定，恐怕會增加國內防疫的負擔。

是否乾脆禁止旅行社出團？陳時中表示，接下來旅行社一定要管，外交部配合我們三級區域都會亮紅燈，相關規定會比較嚴格一點。副指揮官陳宗彥也說，旅遊業者部分，旅遊警示部分已跟指揮中心一樣，故可依照做相關處理。

至於入境外籍旅客部分，陳宗彥表示，我國採取居家檢疫措施的國家，都已大幅降低入境人數，從上萬人降到幾百人，相信這樣的措施可有效降低人流。