抗議行政院濫權 藍議員批環保倒車

「凌法濫權，天理不容！」國民黨台中市議會黨團16日召開抗議行政院濫權記者會，指責行政院濫權廢止管制生煤自治條例部分條文，為中火開後門，多位藍營議員指出，行政院根本是開環保倒車，更是欺負那些遵守法令的廠商。國民黨團將發動台中藍綠立委，要求行政院撤回此一宣告。

黨團書記長陳振顯指出，地方自治依法加嚴標準，原就符合地方自治精神。中央以集權獨裁方式宣告條文無效，難道是只要和中央有利益和關係的財團需要，就可以廢掉已經實施4年的自治條例？中央空污法早在107年修法上路，前市長林佳龍還在任，卻從未積極處理管制生煤條例的所謂適法問題，還一再標榜他施行管制條例的政績。

如今，依林佳龍時代所訂的自治條例而投入鉅資興建室內煤倉的中龍鋼鐵、配合減煤要求的正隆等廠商，早就依法在執行；但行政院卻用宣告部分條例無效的手段，替不遵守法令的台電解套，不僅是開環保倒車，更是欺負那些良善遵守法令的廠商。陳政顯指責，這是破壞法律公平性原則，可能還會引發廠商控告政府要求賠償問題。

吳瓊華、黃健豪、黃馨慧、李麗華、陳文政及楊正中等議員皆指責行政院，為何林佳龍在任時不宣告無效，盧秀燕澈底執行時才來宣告？這才是一種惡劣的政治操作。

議員李麗華則要求林佳龍「踹共」，當初議會同意通過他所提的自治條例，現在到了中央換了位子就換腦袋；而中央大權在握，卻完全不顧百姓死活！國民黨團決定，抗空污不分藍綠，現有條例也無違法，將號召不分藍綠的立委，要求行政院撤回這項宣告。

【更多精采內容，詳見 】