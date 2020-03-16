新北生煤許可停發也無效？ 侯友宜：是地方權限

台中市府廢止台中火力發電廠2部機組許可證，行政院認定引用「台中市生煤管制自治條例」無效。不過新北也在相關自治條例，是否也可能被比照無效？新北市長侯友宜說，新北會在地方的權限裡面，採取更嚴格的管制。

新北市於2016年也訂定「新北市政府環境保護局生煤使用許可審查原則」，盼在2023年要讓新北成為無煤城市，侯友宜今表示，這是地方的權限，新北對新設生煤的許可，已經不准再核發。

侯友宜指出，新北也針對原有的舊的生煤，採取國際性的標準，也是最嚴格的方式，要求以最先進的設備來做更替，新北的空汙一定要邁入國際的標準，也是新北推動SDGs永續環境競爭的一個最重大指標。