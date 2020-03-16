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影／野百合學運30周年 民團：盼民進黨勿「黨團戒嚴」

聯合報 / 記者徐宇威 林雍琁 台北即時報導
公民團體在野百合學運30周年之際，發表青年國會改革宣言，盼民進黨不應以國會多數封殺議題討論空間，也應更尊重黨內立委的不同意見，勿以黨紀釀「黨團戒嚴」。記者徐宇威／攝影
公民團體在野百合學運30周年之際，發表青年國會改革宣言，盼民進黨不應以國會多數封殺議題討論空間，也應更尊重黨內立委的不同意見，勿以黨紀釀「黨團戒嚴」。記者徐宇威／攝影

野百合學運今天(16日)屆滿30年周年，台灣學生聯合會、臺灣青年民主協會等公民團體，在中正紀念堂前共同策畫台灣30年來的民主運動回顧展，同時也發表青年國會改革宣言，其中提到總統蔡英文兼任黨主席，卻造成「強行政、弱國會」的失衡現象，讓立法部會失去監督能力，淪為行政機關的橡皮圖章，公民團體除了訴求國會聽證制度及完善調查權，更呼籲民進黨不應以國會多數封殺議題討論空間，也應更尊重黨內立委的不同意見，勿以黨紀釀「黨團戒嚴」。

公民團體 青年 野百合

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