唐慧琳罹癌後首度露面 模樣讓網友們看了都哭了

國民黨桃園市議員詹江村日前開直播時提到，新北市議員唐慧琳罹患胰臟癌第三期，並因為龐大的醫藥費不想耽誤孩子，打算放棄治療，後來她在臉書澄清表示自己正在積極就醫中，服務處也還在正常運作。

唐慧琳罹癌的消出震驚藍營，不少支持者陸續湧入她臉書關心其身體狀況。不僅新出爐的國民黨主席江啟臣日前去探望她，韓國瑜妻子李佳芬也有前往探視，新北市長侯友宜也說，大家都在等她回來。

近日，網路上出現了唐慧琳罹癌後首度在鏡頭前露面的模樣，讓支持她的網友們看了非常心疼。她在影片中表示，這幾天其實自己感到非常惶恐，同時知道很多人關愛她，她也很感動。

她說，在治療的部分，經費是沒有問題的，「我一定會跟病魔奮戰到底，就像跟大家以前站在一起的精神一樣，所以請不要太過憂慮。」她希望所有愛她的好朋友們，都能健健康康的，她也呼籲大家要多喝水、多運動、飲食均衡。

她表示她很愛大家，但是「如果暫時找不到我，可能是因為我在治病或在休息，也請大家多多見諒。」影片末她還開玩笑說，「你們一定會再聽到我的歌聲，如果不嫌棄的話，謝謝大家。」

不少網友看到她特地上妝，不想讓外界覺得她病重沒錢醫治，還用頭髮遮掩已削瘦一圈的臉頰都很不捨，紛紛留言替她加油集氣，「上天會保護善良的人」、「忍著不哭，但看到妳說話忍不住一直流」、「一個能打能說能做，很有前途的國民黨員」、「謝謝妳一路陪我們相挺韓國瑜」、「仗義直言的俠女，中華民國需要妳」。