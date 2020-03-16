公懲會效能應提高 立委：謹防後門

針對公懲會是否發揮功效，民進黨立委鄭運鵬16日表示，考績法雖然可直接開鍘，但仍有走後門救濟的漏洞，公懲會應縮限審理至3個月。國民黨立委吳怡玎則質疑，受懲戒的公務員考績仍可能甲等。民進黨立委周春米則推再審非常救濟制度合一，彌補非常上訴之不足，保障民眾上訴權益。

懲戒機制發揮功效

鄭運鵬表示，考績法的免職懲處大幅減少懲戒，新聞上看到的違法失職公務員多半是走考績法，用考績記過開除，大幅減少送進懲戒法庭，而救濟管道就是走行政訴訟，但如果首長有心袒護，還有機會用考績法讓對方復職，還能順利回來領退休金，像郭冠英就是經典案例。如果送公懲會就不會發生此事，缺點是會拖很久。

「移送懲戒逐年減少，對於要改成一級二審制是有利的。」鄭運鵬說，受懲戒的比例從51%成長到90%，這個值得鼓勵。撤職比例從8%提高到46%，再審成案率低。只要送到懲戒法庭，懲罰的比率提高，不再官官相護。但平均每案審理時間，107年增加到63.5日，108年115.8日，建議修正每審期限至3個月。司法院表示，當事人都會要求「言詞辯論」，合理約在4個月，除非有刑案尚未確定。

公務員停職領半俸

「公務員懲戒啟動的機制是什麼？」吳怡玎表示，公懲法適用第2類「非執行職務之違法行為，致嚴重損害政府信譽」，定義上感覺包山包海，有雙重懲罰之嫌。之前農委會公務員酒駕，但考績仍甲等，被導演李惠仁批「酒駕零容忍」都是屁，其實此案連懲戒都沒有。公懲法第5條中有得為抗告，但抗告後還會裁定停職嗎？

「停職依然有效，期間領半俸。」司法院回應，公務員違法失職由所屬機關移送，一定職位以上由監察院彈劾。適用者包括政務人員、法定機關派用有給專業人員、公立學校校長、公營事業機關董事等。個案情節嚴重由監察院或懲戒法院判斷。考績由服務機關首長評等，可收集實務見解判斷，被懲戒仍給甲等的確該檢討。

台灣版99.9%翻案

「是否可追回公務員停職期間領取之半俸？」周春米表示，法官法修正後，可追回停職期間所領半俸，參考公俸法第21條第1~3項，若確定重大違法甚至到刑事層次，本俸仍不須繳回？司法院回應指出，公務員本俸較少，對生存權應有所監護。

周春米另推「刑事非常救濟制度合一」表示，再審救濟為事實認定錯誤，非常上訴為判決違背法律，人民若沒辦法區分，對司法的信賴就會大打折扣。她嘆道，非常上訴是重要之錯案救濟管道，但其救濟無辜之功能幾近失靈，99.9%以上無法翻案。

國民黨立委吳怡玎質疑，受懲戒公務員考績仍評甲等，此亂象曾被導演李惠仁痛批酒駕零容忍都是屁。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

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