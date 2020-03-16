520沒恢復退役上校子女教育補助 馮世寬：要下台就下台

退輔會主委馮世寬上任後力促恢復退役上校子女教育補助，他今天在立法院外交及國防委員會備詢時指出，他認為取消上校子女教育補助「極不公平」，他有機會將向蔡英文總統面報此事。

行政院人事行政總處在民國106年7月宣布，退休軍公教子女的教育補助，從民國106年8月1日起，公教修正為月退金在新台幣2萬5000元以下、軍人為中校以下退伍者才可請領，估計可節省近11億元，但外界對於恢復此補助的聲浪迄今仍未減。

退輔會副主委李文忠日前表示，爭取補助恢復發放，他相信520之前會達成。國民黨立委洪孟楷今天問馮世寬，現在距離520還有兩個月時間，會說到做到？馮世寬答，「有信心，沒把握，報出去好多次都被行政院人事總處打回票。」

洪孟楷說，政府預算就是那麼多，有輕重緩急，應該當用則用，既然副主委之前已經說相信會達成，主委也曾經承諾，若520到了還是沒恢復怎麼辦？馮世寬則說，「有機會我再跟總統做面報。」洪孟楷又追問，有相關人員負責？

馮世寬說，「我不是敷衍你，我當國防部長之後才知道，掌管業務的文官，對我們軍人都有偏見。」

洪孟楷回，希望退輔會給軍人最基本的保障，如果520前沒有辦法爭取到，有什麼具體做法？馮世寬回應，你如果要我下台我就下台，他隨後也指出，「這個取消是因為立法院有一個信函要求取消，如果立法院再去一個函，把它恢復？」洪孟楷隨後問，「你在大爆秘辛嗎？」馮世寬回，「我不是大爆秘辛，大家都知道。」

馮世寬隨後也說，這些孩子上課就有2700多人，預算約一點六億元不到，孩子長大還是中華民國所有。洪孟楷則說，這席話請原封不動跟蔡總統報告。