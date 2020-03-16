未據實申報債務遭開罰 王世堅不悅：我不想談

監察院今天發布157期廉政專刊，除公布行政院政務委員陳美伶、羅秉成，及立法院前院長蘇嘉全、副院長蔡其昌、及多名立委的財產申報資料外，有扶龍王稱號的民進黨北市議員王世堅，因未據實申報債務，也被監察院認定申報不實，遭罰鍰18萬元。

對此，王世堅不悅直言「我不想提這件事情」，如果是漏報財產，大家寫還差不多，但這沒有什麼好解釋的，且沒有涉及任何貪瀆，「我不想談」，這和公職完全無關，也不是資產。

王世堅表示，過去做生意有些糾紛，也不想去講這個，也沒有什麼好解釋的，「我不想講」。