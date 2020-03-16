聽新聞
test
0:00 / 0:00
未據實申報債務遭開罰 王世堅不悅：我不想談
監察院今天發布157期廉政專刊，除公布行政院政務委員陳美伶、羅秉成，及立法院前院長蘇嘉全、副院長蔡其昌、及多名立委的財產申報資料外，有扶龍王稱號的民進黨北市議員王世堅，因未據實申報債務，也被監察院認定申報不實，遭罰鍰18萬元。
對此，王世堅不悅直言「我不想提這件事情」，如果是漏報財產，大家寫還差不多，但這沒有什麼好解釋的，且沒有涉及任何貪瀆，「我不想談」，這和公職完全無關，也不是資產。
王世堅表示，過去做生意有些糾紛，也不想去講這個，也沒有什麼好解釋的，「我不想講」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言