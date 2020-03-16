升學、為國爭光除外 桃教育局：師生出國曠職、曠課論
桃園市長鄭文燦今天上午在防疫專案會議宣布「各級學校出國計畫一律暫停到8月，私立學校也能暫停」裁示，市府教育局長高安邦今天中午補充表示，學生因為升學權益出國比賽或為國爭光比賽除外，其他各級學校的學術、姊妹校出國交流均一律暫停到8月底，連同師生請事假也禁止，並要求私校比照辦理。
針對防疫期間如果家長請假帶學生出國爭議，高安邦表示，依照中疫指揮中心規定，希望國人不要出國，如果家長要帶學生出國，要看什麼目的，除非是出國比賽、為國爭光拿金牌、銀牌關係升學權益，否則教育局反對或禁止家長帶學生出去，也不會准許師生請事假出國旅遊等情事，堅持出國將以曠職、曠課論，畢竟會牽涉補課、學習問題，連同私校也反對或禁止，防疫當頭，「一律都暫停到8月底」，之後再視疫情決定。
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