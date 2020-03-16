中央喊加入WHO卻撤生煤管制? 民代發起一人一信運動

罷韓領銜人陳冠榮等人今天上午到監察院，向監委蔡培村陳情高雄市選委會主委陳雄文未利益迴避，還指公務人員每寄發一份查詢單可獲25元，有誘導之嫌。陳雄文說，因為從各局處調人協助，曾經有討論要給工作者一些補貼，但因為缺乏財源，最後沒有成案，請罷韓團體別抹黑。

2020-03-16 13:56