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中央喊加入WHO卻撤生煤管制? 民代發起一人一信運動

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員左起黃健豪丶黃馨慧丶吳瓊華發起「一人一信給WHO」記者陳秋雲/攝影
台中市議員左起黃健豪丶黃馨慧丶吳瓊華發起「一人一信給WHO」記者陳秋雲/攝影

台中市政府在2016年1月26日公告施行「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」行政院逕行廢除，國民黨台中市議員黃馨慧指中央疫情之亂、不顧民意！將發起「一人一信」給WHO，要求政府重視中部690萬民眾健康！

國民黨議員黃馨慧丶吳瓊華丶黃健豪指出，蔡英文總統及其團隊，一方面用「關心台灣同胞健康」為由爭取加入WHO(世界衛生組織)，一方面卻在107年強行通過「空汙法」、空白授權與放寬台電火力發電空汙標準，甚至護航中火燃煤超量，取消裁罰及「台中生煤管制條例」明顯在替中火燃煤發電背書。

議員指出，連剛出生的嬰兒也被迫「用肺發電」，無視中部690萬民眾健康「家長可以接受嗎？」

黃馨慧表示，防治空汙應該「減煤、降載、排碳」等管道多管齊下，其中減煤更是世界趨勢、普世價值，台電堅持燒煤發電，政府還用「空汙法」當遮羞布。為了中部690萬民眾健康，將發起一人一信給WHO，要求政府正視國人健康。

台中市 WHO 中火

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