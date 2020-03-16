侯友宜今拜會柯文哲 喊出雙北防疫要合作

新冠肺炎疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心昨公布國內新增6起確診個案，其中案59為北部一名高中生，引發北部居民緊張。為此，新北市長侯友宜今上午特別前往北市府拜會台北市長柯文哲，雙方會面一個半小時左右，會中也拍板定案，確認本月26日在新北舉行的雙北雙北合作交流平台市長層級會議，雙方將針對雙北防疫措施進行討論和合作。

北市府副市長黃珊珊證實，今天上午接獲侯市長的電話，想要來市府拜會，看看柯市長有沒有空，希望在防疫措施上進行雙北合作。

黃珊珊強調，防疫就是要合作，除了雙北以外，基隆、桃園、宜蘭等三縣市也都會是合作對象，不過目前先針對雙北防疫合作上進行討論。

黃珊珊說，柯市長已交代，先把北市的防疫SOP，包括防疫旅館、防疫計程車、校園防疫措施、衛生醫療防疫措施、防災士等做個整理，然後分享給新北，雙方也各自指派窗口，會先針對26日的雙北會議進行會前會，確認雙方討論、交流、合作項目。