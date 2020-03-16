官民纏鬥7年終落地 Uber將在台設立公司

2013年Uber打著「共享經濟」名號媒合白牌車來台開疆闢土的Uber，衝擊全台8萬多名計程車司機生計，Uber與小黃的「戰爭」長達7年，歷經Uber暫停在台服務、與租賃車合作重返市場，在歷經交通部「髮夾彎」推出Uber條款事件，Uber去年底改變營運模式合法轉型，上周更向投審會申請在台設立公司，象徵在地化走入台灣市場。

回顧這場Uber戰役就在總統大選前一年，當時各界以為歷經九合一選舉慘敗，會向龐大基層計程車業者「選邊站」時，但交通部走出第三條路。

這七年，從官民相鬥到Uber甘心落地，聯合報專訪交通部長林佳龍，他坦言，當時「真是提著頭在做」，他說，他很清楚選前一旦處理不好，他都能想像凱道上會出現計程車、租賃車、Uber三群人同時抗議的畫面。然而當時Uber已在台灣壯大，若要在Uber與計程車之間做選擇，只會是「順了公、逆了婆」，「已經回不去了」。