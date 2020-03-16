快訊

南韓「教會疫情」再來! 首都圈社區教堂46名教友感染

疫情下的政壇波濤 準副總統賴清德另樹政治旗幟、動作頻頻

官民纏鬥7年終落地 Uber將在台設立公司

聯合報 / 記者侯俐安／台北即時報導
7年前打著「共享經濟」名號來台的Uber，衝擊全台八萬多名計程車司機生計。圖／聯合報系資料照片
7年前打著「共享經濟」名號來台的Uber，衝擊全台八萬多名計程車司機生計。圖／聯合報系資料照片

2013年Uber打著「共享經濟」名號媒合白牌車來台開疆闢土的Uber，衝擊全台8萬多名計程車司機生計，Uber與小黃的「戰爭」長達7年，歷經Uber暫停在台服務、與租賃車合作重返市場，在歷經交通部「髮夾彎」推出Uber條款事件，Uber去年底改變營運模式合法轉型，上周更向投審會申請在台設立公司，象徵在地化走入台灣市場。

回顧這場Uber戰役就在總統大選前一年，當時各界以為歷經九合一選舉慘敗，會向龐大基層計程車業者「選邊站」時，但交通部走出第三條路。

這七年，從官民相鬥到Uber甘心落地，聯合報專訪交通部長林佳龍，他坦言，當時「真是提著頭在做」，他說，他很清楚選前一旦處理不好，他都能想像凱道上會出現計程車、租賃車、Uber三群人同時抗議的畫面。然而當時Uber已在台灣壯大，若要在Uber與計程車之間做選擇，只會是「順了公、逆了婆」，「已經回不去了」。

Uber 計程車

延伸閱讀

中央廢生煤條例 台中國民黨議員轟大開環保倒車

【Uber新時代3】官民相鬥到Uber甘心落地 林佳龍：提著頭在做

為中火爭議槓政院 楊瓊瓔：全民抗肺炎 台中還要抗肺癌

聯合報社論／蘇揆閹割地方自治，顧不得打臉林佳龍

相關新聞

司法院想開臉書與社會對話 羅秉成笑：現在才開？

司法改革第五次半年進度報告記者會今在司法院舉辦，司法院長許宗力除說明這兩年多來的改革進度，並強調他所關心的「重中之重」，...

官民纏鬥7年終落地 Uber將在台設立公司

2013年Uber打著「共享經濟」名號媒合白牌車來台開疆闢土的Uber，衝擊全台8萬多名計程車司機生計，Uber與小黃的...

宜蘭居民反對設降雨監測雷達 氣象局：有在找備選地點

交通部中央氣象局規畫在宜蘭壯園公館附近設立防災精密降雨監測雷達站，但居民擔心監測站的雷達電磁波危害人體健康而強烈反對。氣...

北部確診學生班級停課 學校今正常運作

新冠肺炎延燒，我國新增6名確診個案，第59例為北部10多歲男學生，成為首件全班停課，昨天疾管中心對外宣布確診訊息後，相關...

藝文紓困擴及個人工作者 審議複雜度提高

文化部日前公布藝文產業紓困辦法，預計本周公布補助申請須知、表單等施行細則並受理申請。此法紓困對象包括影視、表演藝術，也擴及書店、博物館、文化資產等，但和ＳＡＲＳ期間紓困措施相較，這次擴及個人工作者，也因而提高申請和審議的複雜度。

補助杯水車薪 大貨車主寧吃空汙罰單

「政府補助永遠追不上車價漲價的速度！」新北一名大貨車司機說，政府為鼓勵老柴油車汰舊換新，補助經費不算少，但再高也沒有車價高，有的車種近年漲了上百萬，政府補助只有四分之一至五分之一，為避免增加車貸負擔，車子能開就繼續開。

老柴油大貨車排PM2.5是中火5倍 挨批汰舊太慢

根據空汙排放清冊統計，全國一、二期柴油大貨車全年排放的細懸浮微粒（PM2.5），相當於五座台中火力發電廠全年排放量，氮氧化物相當於四座中火排放量，是空汙主要來源之一。環團批評相關防制太消極，學者也建議有必要加強柴油大貨車的減排措施。環保署坦言，確實有改善空間，將修法讓更多車主願意申請維修保養補助。

檢舉人：陳家欽假海選 真陞官

警政署長陳家欽任用人事引發違法爭議，他曾經表示，過去警政署長傳統都是這樣任用，並非特例。警界人士指出，過去警政署長可不是這樣用人。

義大利衛生部、教育部副部長皆確診新冠肺炎

據義大利媒體報導，義大利衛生部副部長希列里（Pierpaolo Sileri）14日宣布他確診新冠肺炎，教育部副部長安娜...

南韓新冠肺炎再增110例！即將破8000例

韓聯社13日報導，南韓新冠肺炎確診人數再增加110人，全國累積人數達7979人。

院內新冠感染疑雲 專家呼籲這些動作得先做

中央流行疫情指揮中心今日公布國內第42例新冠肺炎確診病例，與案34六旬婦人屬於同一起群聚，為與案34同病房之其他病人陪病...

防醫院交叉感染 高雄長庚限縮探病時間及陪病人數

國內第32例新冠肺炎確診病例為外籍看護工，為避免醫院出現防疫死角，高雄長庚醫院及鳳山醫院今天起限縮陪病人數及探病時間，加...

熱門新聞

案59確診為高中生！相關接觸者達16人 該班停課14天

圖表看疫情／義單日368死創新高 美降息四碼救經濟

暴增6例境外移入 西班牙留學生、青少年遊希臘都確診

被爆和張益贍不倫戀 蔡宜芳今臉書道歉了

確診高中生已掌握7家人6聚餐同學 就讀班級要停課

埃及團導遊疑搭郵輪染疫 確診上班族遭爆料謊稱未出國

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。