台東這政策跑得比新北市快 早在開學前就禁師生出國

北部一名高中生確診新冠肺炎，校園確診案例引發家長、學校高度警戒。新北市長侯友宜今宣布，所有師生原則上6月底前原則上一律不准出國，有例外要報准核定。但台東縣早在2月開學前就這麼做了。

台東縣教育處長林政宏中午表示，今年2月初大陸新冠肺炎大爆發之際，教育部配合防疫宣布全國各級學校開學日延後至2月25日，在學校開學前，教育處就同步通令要求縣內國中小學暫停國外參訪交流，且師生有出國計畫，事前必須向教育處報備，獲准才能成行，但在疫情獲得控制前，教育處原則是不會核准。