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至尊公主號員工包機費用公主郵輪全包 惟生病不得搭乘

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
至尊公主號。 美聯社
至尊公主號。 美聯社

美國發生船上疫情的豪華郵輪「至尊公主號」（Grand Princess），9日下午終於在加州奧克蘭港靠岸，並於同日展開乘客撤離行動。至於船上工作人員，將以包機方式遣返回國，對此，公主遊輪承諾將將支付地面交通和包機費用。

公主郵輪說，美國國務院、美國衛生及公共服務部(HHS)、美國疾病控制與預防中心(CDC)、加州、奧克蘭市和舊金山港協同計畫安排至尊公主號上的工作人員離船，並以包機方式遣返回國。

公主遊輪說，對於此人道主義的處理方式表示讚賞與認同，此舉是協助非負責遊輪航行安全營運的工作人員平安返回其國家。同時承諾將支付地面交通和包機費用。

公主郵輪說，離船的工作人員如同先前船上的賓客，都需接受由美國衛生及公共服務部 和美國疾病控制與預防中心負責的健康檢查。凡有生病（不論出於任何原因），或有任何症狀的人員不得搭乘包機。

公主郵輪說，沒有症狀但目前沒有包機可搭乘的工作人員將繼續於船上隔離，若其中有需要醫療協助的工作人員，將會依照狀況移轉到陸上醫療中心，或是由美國衛生及公共服務部負責的照護地點。

公主郵輪說，由於目前全球航空限制不斷增加，包機返國備受挑戰。由衷地感謝聯邦機構、各州和各地方資源的合作，基於人道主義，協助工作人員離船返國，並且遵循美國衛生及公共服務部和美國疾病控制與預防中心的指示下，給予妥善的醫療照護。

郵輪

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