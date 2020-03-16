影／賭蔡大勝 王世堅「勇敢」兌現跳海!網友喊:真男人

曾在大選前打賭2020民進黨「蔡賴配」贏得勝利就跳海的民進黨台北市議員王世堅，13日履行承諾了，王世堅還特地選在台東蘭嶼的龍門港，兌現當時的承諾。只見王世堅身穿救生衣，直直奔向港邊大喊後就跳向海中，隨即濺起大量水花。王世堅16日受訪表示，「這次跳海跟12年前情境完全不一樣，12年前跳是傷心欲絕，這次是為勝利而跳、歡欣鼓舞」。他也說「每一句話背後都有神明，也相信勇敢的人只死一次，膽小的人死無數次」，並說他是勇敢的人，所以跳海的決定是義無反顧。

2008年時，王世堅就曾打賭國民黨台北市立委八席全上，就要跳海。結果賭輸，王世堅後來到新北市臺三芝鄉淺水灣騎水上摩托車跳海。2012年時又賭蔡英文落選就去高空彈跳，結果蔡英文選輸之後，真的到日本高空彈跳，現在被問到下次還要打賭什麼？王世堅笑了一下直說，再來沒有選舉了啦。