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罷韓團體赴監院 控高市選委會「找連署書的碴」

聯合晚報 / 記者林麗玉／台北報導
罷韓總部成員上午赴監院陳情，指高雄市選委會主委陳雄文不依法申請迴避。 記者邱德祥／攝影
罷韓總部成員上午赴監院陳情，指高雄市選委會主委陳雄文不依法申請迴避。 記者邱德祥／攝影

高雄罷韓行動已進入第二階段、40萬分連署書送出。罷韓團體今天赴監察院向監委蔡培村陳情，指高雄市選委會主委陳雄文未利益迴避，罷韓團體質疑，市選委會規定公務員每寄發一份查詢單就可獲25元，等同鼓勵找連署書的碴，「找碴越多領越多」，行政不中立、有誘導之嫌。

高雄市文化局前局長尹立、高雄氣爆自救會長陳冠榮、台灣基進新聞部副主任張博洋、公民割草行動發言人李佾潔今天赴監察院陳情，檢舉陳雄文未利益衝突迴避、行政不中立。蔡培村接下陳情書，但也建議罷韓團體可以走行政法院、或法院，速度會比較快。

尹立表示，罷免權是人民重要公民權，但負責機關高雄市選委會在第98次會議紀錄，竟有公務員每查對一份有2元、剔除3元的規定，甚至若發現偽造，只要發出查核書也有一份25元的按件計酬。尹立說，不知這些規定法源依據在哪，市選委會已是行政偏袒，鼓勵公務員找碴，違反行政中立。

尹立也質疑，陳雄文是政務官兼任市選委會主委，有相當高的行政裁量權，也涉及行政中立及利益衝突迴避，他們上周也向中選會及監察院送出檢舉書。但由於第二階段罷韓連署書的查核期僅剩30多天，希望監委可以馬上南下調查，立即介入。

陳冠榮說，罷韓團體要對抗的不僅是韓國瑜，還有韓的小囉囉們，其中一個囉囉就是陳雄文，大家最擔心的就是球員兼裁判。陳說，罷韓團體的第二階段55萬分連署書，是鐵打般、實實在在收到的連署書，但高雄市選委會卻百般刁難，更會激發高雄市民的怒氣。

罷韓 選委會 高雄市 韓國瑜 罷免 中選會

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