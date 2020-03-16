指揮中心記者會 延至1600舉行

新冠肺炎疫情持續，中央流行疫情指揮中心今記者會，原訂於下午2時舉行，但指揮中心中午臨時宣布，延至下午4時舉行。

中央流行疫情指揮中心表示，為因應「中國武漢肺炎疫情」，今日記者會於下午2時召開，但中午時突發訊息，表示原定下午2時記者會，因故延至￼下午4時￼￼￼￼召開，將說明疫情、口罩2.0、武漢包機返台民眾狀況、校園防疫、防疫車隊等，與會單位包含疫情監測組：疾管署、醫療應變組：醫福會、社區防疫組：教育部、交通部等單位，並提供直播。

記者會內容為何？由於昨日新增6名個案，為單日新增最高，指揮中心社區防疫組副組長莊人祥今早受訪也表示，昨新增個案的相關接觸者都比昨天增加，預計應與疫調或確診個案新增有關，待指揮中心下午時說明。