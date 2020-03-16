綠立委籲生煤條例勿淪政治口水戰 否則會另類飛沬傳染

針對台中管制生煤自治條例無效，民進黨台中市立委莊競程今天表示，「空汙」是科學問題，千萬別淪為政治口水議題，否則將成為另類飛沫傳染，對台中市民健康無益。他呼籲地方、中央攜手合作，提出科學數據，邀相關專家學者釐定改善目標，務實執行。

在立法院的社會福利及衛生環境委員莊競程指出，中火汙染源到底佔了空汙多少比例？是否還有其它如移動汙染源、境外汙染源？數據提出來後，邀相關專家學者研擬近程、中程、遠程的改善目標與實際作為，以免大家迷迷糊糊不清楚事實的真相。

莊競程認為，空汙必須有長遠的規劃與目標，務實執行；過程中可以做滾動式的調整，但大家目標一致，不要淪為政治口水。

但他也批盧秀燕參選台中市長時說，「市長換人，空氣換新」，至今，空汙始終無法改善，被抨擊成為政治空話。