雙北市長隔空喊話後 侯友宜今找柯文哲

新冠肺炎疫情未趨緩，新北、台北市預計將在3月26日舉辦雙北論壇，新北市長侯友宜今被問到，是否會在論壇中與台北市柯文哲來討論，侯友宜表示，隨時做好雙北的合作與聯繫。侯友宜今上午結束行程後，也前往台北市府與柯文哲見面。

侯友宜今上午出席新北環狀線大坪林站視障按摩旗艦店開幕活動，侯友宜問到，新北跟台北的聯絡絕對不會少，雙北防疫不是一定要等到3月26號雙北論壇才來討論，隨時都做好雙北的合作跟聯繫。

侯友宜表示，疫情不會台北市發生，新北市就不會發生，也不會新北市發生，台北市不會發生，兩地都結合在一起，甚至基隆跟宜蘭或是桃園，都要緊密的保持一個密切合作的態度，共同面對疫情的時空轉換，即時來迎戰。

不過近期因為疫情關係，雙北市長也隔空喊話，侯友宜希望退休醫護人員能支援防疫，但台北市長柯文哲認為「力不可用盡」，並說北市桌上演練方式「比較成熟」。侯友宜則認為，棋盤及實兵演練皆很重要。

雙方隔空喊話後，侯友宜今上午結束開幕活動，就立刻驅車前往台北市府，雙方預計討論關於防疫等事情。