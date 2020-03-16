北部高中生確診 王鴻薇砲轟：學生事假出國應嚴格把關

新冠肺炎疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心昨公布國內新增6起確診個案，其中案59為北部一名高中生，引發不少家長、學生、教師恐慌。台北市議員王鴻薇今在臉書上直言，防疫期間，學生事假出國應該要嚴格把關，59案例已影響到同班學測申請及指考生，五月有2個大考防疫，中央準備好了嗎？

王鴻薇表示，昨天單日暴增6確診案例，其中59案例高中生遭很多人質疑，為何可以請這麼長的假？這案例也突顯過去學測和大學指考相隔太久的積弊。

王鴻薇表示，很多學生只考學測不拚指考，所以考完學測就如同畢業。今年學測在春節假期之前考完，所以該生可以從一月玩到三月。學校甚至為了讓學測生不要影響到還要考指考的同學，特別安排課外活動，這也是為何59案例特別活躍。

王鴻薇表示，今天起學測開始申請入學，59案例全班停課，目前學校已安排對尚未提出書面的同學額外輔導，另外安排全班線上教學，但是不可避免的，要拚指考的同學被迫留在家中線上上課。

王鴻薇表示，學生請事假並沒有特別規定，但是防疫期間應可授權學校嚴格審查學生事假出國。舉例而言，北市一所國中學生家長兩周前執意帶學生到已經爆發疫情的北海道旅遊，即使學校道德勸說，家長堅持日本未到三級警示，學生仍然隨家長出國。返國後把學校緊張得雞飛狗跳，如臨大敵。

王鴻薇強調，防疫期間，為了避免影響其他同學受教權，除非特殊理由，應該授權學校對學生事假出國做嚴格把關。此外，疫情尚未趨緩。但五月即將迎來高職統測及國中會考兩大考試，如果疫情持續，考場是否要改為梅花座，甚或有延期備案，這都是現在就要規劃。