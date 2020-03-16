南方澳斷橋懲處遲未公布遭質疑 交通部：沒有隱情
南方澳跨港大橋去年10月1日倒塌，公路總局與外部專家組成的調查小組做出分析報告。立法委員認為懲處名單至今沒有公布，是否另有隱情而辦不下去。交通部說，待4月運安會報告出爐以後，會立即簽辦懲處名單。
立法院交通委員會今邀交通部、國家通訊委員會報告「國家防災預測、監測及告警辦理情形」，並備質詢。立委洪孟楷質詢時說，有媒體披露斷橋疑似未按圖施作，影響到橋梁承重與強度。並說去年底說懲處名單已送到交通部至今沒有進展，質疑「內有隱情」。
交通部政務次黃玉霖不願正面回應媒體報導的報告內容，僅說事發第一天交通部就交由公路總局要做行政調查並由運安會做進一步確認。公總剛提出的報告，會送到檢調及運安會。但要由運安會做進一步確認，交通部不宜評論內容。去年底把懲處名單退回港務公司，因為交通部認為行政調查、事故調查尚未完備，但絕無隱情。
他說，據了解，運安會4月會提調查報告，待運安會報告出爐以後，懲處會立即簽辦。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言