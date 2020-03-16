南方澳斷橋懲處遲未公布遭質疑 交通部：沒有隱情

臺灣第一部政治職人劇《國際橋牌社》第4、5集中，江志偉的兩位學弟簡正仁和蔡偉明去日本拜訪史明先生，還在大學裡成立讀書會、研讀《臺灣人四百年史》，因而遭警調進入校園拘提。在偵訊室裡，調查員告知蔡偉明觸犯的法律是《懲治叛亂條例》第二條第一項（二條一），將處唯一死刑。

2020-03-16 11:29