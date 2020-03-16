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民眾黨爆不倫戀負面選戰風波 柯文哲：冷靜後更多慚愧

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市信義區四獸山下的永春陂濕地公園開幕，市長柯文哲（圖）出席。記者曾吉松／攝影
台北市信義區四獸山下的永春陂濕地公園開幕，市長柯文哲（圖）出席。記者曾吉松／攝影

台灣民眾黨前中央委員張益贍與黨團助理蔡宜芳爆不倫戀後，也引發外界質疑柯文哲的用人酬庸。柯文哲今天寫了一封給黨員的信回應近期風波。柯文哲說，對於文基會差勤管理、預算使用引發批評，他已要求文化局提檢討報告，預計2週後向社會大眾說明改進作法。

另外，對於桃園市議員王浩宇爆出張益贍曾找他談負面選舉操作，柯文哲說，對於王浩宇所張貼的Line群對話，若為事實，則與民眾黨強調的正直誠信格格不入，這是黨內立即做出黨紀懲處的原因。

至於外界認為，民眾黨對蔡宜芳的懲處過輕，柯文哲說，的確很多黨員認為對蔡宜芳的處罰太輕，但對於年輕人，很多政治的分際並不了解，黨也要負一定的責任。

柯提到，選戰過程中，他發現黨內參選人跟競選作業同志，對於黨理念並不是非常熟稔，因此在選後黨已經開始辦理國家治理學院，要求黨職人員先來上課強化我們共同的信念。

對於最近的緋聞及後續的負面選戰風波，柯文哲也提到他的情緒，從一開始聽到這個消息時錯愕，然後慢慢生氣起來。但事情過了2天，冷靜想，更多的情緒是慚愧。

柯文哲說，去年8月6號，他成立了台灣民眾黨，成立之后緊接著選戰。許多人跟著民眾黨一起努力，代表黨參加選舉。柯文哲說，現實情況險惡，民眾黨缺乏政治歷練，跌跌撞撞中，大家咬著牙完成黨的第一次選戰。選後至今，他都還在逐項的檢討選戰中的缺失及改進方案。希望台北好，台灣也要一起變好。

柯文哲提到，這一年來，幕僚們常提醒他，有所謂「掉粉」現象，甚至「柯粉」轉「柯黑』。他也會深自檢討，繼續完善黨內制度，繼續為改變台灣的政治文化努力。

柯表示，他曾說人生都是意外。但是，台北市的進步不是意外,是辛苦工作、反省改進換來的。對他來說，組黨雖然有些意外，民眾黨發生緋聞或許是意外，但民眾黨不管在立法院或黨務發展的表現，不會是意外，一定是辛苦工作、反省改進換來的。

柯文哲今天寫了一封給黨員的信回應近期風波。圖／台灣民眾黨提供
柯文哲今天寫了一封給黨員的信回應近期風波。圖／台灣民眾黨提供

台灣民眾黨 柯文哲 蔡宜芳

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