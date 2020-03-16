綠委：盧秀燕是否宣示 中火停掉台中都不會有空汙？

台中市政府再度因中火議題與中央槓上，國民黨立院黨團今也舉行記者會批評中央霸凌台中市政府。民進黨台中市立委莊敬程則要市長盧秀燕乾脆宣示，只要中火停掉，台中與鄰近地區都不會有空汙，但如果做不到，就該亮空汙數據來談，找出解決問題的方法，而非持續噴政治口水。

莊競程說，2018年盧秀燕喊出市長換新、空氣換新，相信這是盧勝選的成分之一，甚至就任時還發放帶有宣示意味的谷關空氣，但到了2020年選舉，藍營立委候選人還是把中火當作提款機，依然每逢空汙就推給中火，這樣盧市府的努力在哪裡？

莊競程表示，中火非唯一汙染源，台中汽柴油用量居高不下，移動汙染源的問題也很嚴重，市府應攤出數據來，究竟各汙染源造成的空汙比例為何，按部就班處理，而非模糊焦點弄成政治問題，或是盧秀燕是否可以宣示，只要中火停掉台灣就不缺電？台中與鄰近地區都不會有空汙？如果做不到，就該坐下來把數據攤開來，找出解決問題的方法，而非讓政治口水變成另類的飛沫傳染。