政院駁包庇中火：舊政府決定興建 現在政府願意解決

國民黨團今舉行記者會批評「蔡政府濫權包庇中火」，行政院則表示，並無濫權包庇或政治考量，更非站在環保的對立面，實際上三年多來持續積極減煤，要求電廠須遵守「空汙法」，始終嚴格執法，目的就是要改善中部地區的空汙，「一個數十年前由舊政府決定興建的火力發電廠，現在的政府願意解決沉痾。」

行政院發言人Kolas Yotaka表示，國民黨團的公開發言不能只說片段，刻意混淆人民視聽，因為自2016年起，中央就不斷提醒台中市府，其「台中市公司場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」牴觸中央法律，請其自行提出修正意見，但直到今年3月，台中市府才發函堅持沒有違反「空汙法」。

Koals說，為了維持法律適用的一致性，縱使中央地方見解不同，依然得依照憲政與法治精神，以「地方制度法」規定，宣告該自條例的的第3、4、6條牴觸「空汙法」以及「固定汙染源逸散性粒狀汙染物空氣汙染防制設施管理辦法」相關規定。

Kolas還說，中火持續減煤，台中市府2019核發的許可用煤量是1600萬公噸，實際上中火只使用1264萬公噸，排放量也比2014年減少超過5成，並在空汙高峰期降載，也朝著減少燃煤機組、更換燃氣機組的進度前進，呼籲台中市府及國民黨團拋開藍綠與中央聯手合作，「一個數十年前由舊政府決定興建的火力發電廠，為現在的中部人帶來空汙的傷害，現在的政府願意面對，並積極解決沉痾。」

政院人士則指出，國民黨應該明白法律上確實台中的自治條例部分無效、站不住腳，近日動作是想要二分法，將中央推翻自治條例的行為，歸類為等同支持空汙。