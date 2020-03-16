馮世寬直言聽不懂台語 陳柏惟今天改用國語質詢

立法院外交及國防委員會今天邀請退輔會主委馮世寬進行業務報告，但馮聽不懂台語，台灣基進立委陳柏惟難得使用國語質詢。陳問馮世寬，「台語聽得懂嗎？」馮回答，聽不懂。隨後陳柏惟又問，「請問中共政權是本國、外國還是敵國？」馮回答，「這不是我管的，請外交部回答。」兩人互相丟球，持續微妙互動。

陳柏惟進入立法院後一直都以台語發言及質詢，不過今天碰到馮世寬，因馮直言聽不懂台語，陳因此改用國語發言。陳也問，請問中共政權是本國、外國還是敵國？馮回，「請再講一遍。」陳又再問一次，並提醒「可以不回答」，馮接著回「這不是我管的，請外交部回答。」

陳柏惟問，2019年馮世寬曾說，我國退將要跟中國要有敵我意識？馮回，這是記者講的，不是每一個將領心裡都是傾向中共。隨後陳又問，「你說你是從中國逃難來台，從沒有在心裡把中共當友邦？」馮回，「我不記得。」

陳再問，2015年退輔會呼籲榮民和退將勿參加中國軍事活動，但2016年仍有人去人民大會堂，有沒有檢討？

馮世寬回答，相關人員是向原退伍機關申請（出國），退將退伍之後就是榮民，退輔會對榮民是做服務照顧及退將赴大陸的一些小叮嚀。陳又問，宣導是否有效？馮回，「去年就沒有。」不過陳認為，去年沒有退將赴中共參加相關活動是因為修法管制。

陳也詢問，退輔會現在和美國、英國做軍事外交、實質外交，具體交流事項有哪些？馮世寬說，主要有三點，包括交流互訪、建議密切合作關係及希望能夠駐外人員到該國的退輔會參訪，增進更密切關係。

陳則說，因中共進行海外統戰行為，希望退將及士官兵站在我國國家部門的立場來對抗統戰部門，也希望「海外榮光會」能作為對抗統戰的第一線。

馮說，長期以來就是這個角色，「他們對於國家向心力非常強，做到主委的期望，這些組織就是中華民國在國外鞏固精神力量的據點；他們的聚會從來沒有邀請中共的人，每年都有人回來，看到政府政策、長照、日照等，都感覺這個國家在往前走，這一點你去做什麼統戰也沒有用，我對他們有信心，國家政策他們會認同。」

陳說，海外華僑、台僑及退役士官兵都有選擇，希望在做出錯誤選擇之前可以強化敵我意識。馮則回，陳的說法他深受感動，不過不是每一個將領都因為退休俸可能被取消才不去，大家是認知到國家需要團結。