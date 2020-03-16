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野百合30周年 青年籲執政黨勿以國會多數封殺多元意見

聯合報 / 記者章凱閎／台北即時報導
台灣學生聯合會、台灣公民陣線等團體上午於自由廣場牌樓前舉行「未聞島名－野百合學運三十週年系列紀念活動」，並舉布條呼口號，表達「追求民主，永不懈怠;國會改革，刻不容緩」的訴求。記者侯永全/攝影
台灣學生聯合會、台灣公民陣線等團體上午於自由廣場牌樓前舉行「未聞島名－野百合學運三十週年系列紀念活動」，並舉布條呼口號，表達「追求民主，永不懈怠;國會改革，刻不容緩」的訴求。記者侯永全/攝影

今天是野百合學運30周年，多個青年團體上午在自由廣場前以貨櫃、木製拒馬進行策展行動，喊出「追求民主，永不懈怠。國會改革，刻不容緩」口號，要求新國會正視國會改革的問題，執政黨也應擔當改革責任，勿以國會多數，封殺多元意見，也應包容黨內不同意見，避免「黨團戒嚴」。

台灣學生聯合會、台灣青年民主協會、台灣公民陣線、經濟民主連合等四個主辦單位，即日起至4月16日在自由廣場進行「高牆外的人」展覽，復刻野百合學運。現場由3個貨櫃與一道拒馬排列成「卅」，紀念野百合運動30年來的社運史，活動也邀請當年首批赴廣場靜坐的學生周克任到場。

主辦單位也發表「青年國會改革宣言」，表示民主化接近30年的台灣，現在卻發生大黨無法回應主流民意、小黨也難以擴大選民支持的狀況。如今野百合學運滿30周年，青年再度回到廣場，宣示對於國會改革的訴求：執政黨也應擔當改革責任，勿以國會多數，封殺多元意見，也應包容黨內不同意見，避免「黨團戒嚴」。

香港邊城青年Justine表示，野百合對政治改革的訴求，當時曾被認為過於激進，但如今看來卻成功改變了社會，完成台灣的政治民主化。相較於香港反送中運動至今持續逾9個月，雖有民意支持，港府卻漠視「五大訴求」，盼台灣人繼續關心香港的情況，聲援反送中運動。

婦女新知基金會資深研究員曾昭媛說，當年野百合運動有一項訴求是要求政府提出「政經改革時間表」，至今卻仍被政府忽略、始終沒有落實。現下台灣經濟改革不進反退、貧富差距逐漸擴大，金權政治的黑手也伸入國會，應修憲增加不分區立委的席次，且把名額留給各類弱勢族群代表及各領域的政策專業人士。

野百合 青年 國會改革

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