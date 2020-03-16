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中央廢生煤條例 台中國民黨議員轟大開環保倒車

聯合報 / 記者張明慧／台中即時報導
台中市議會國民黨團議員今開記者會，砲轟中央趁防疫忙亂中止台中管制生煤自治條例，是政治操弄。記者張明慧／攝影
台中市議會國民黨團議員今開記者會，砲轟中央趁防疫忙亂中止台中管制生煤自治條例，是政治操弄。記者張明慧／攝影

台中市的生煤自治條例當年由台中市議會一致表決通過，如今遭中央廢止，國民黨團今天上午開記者會，炮轟中央為了不缺電替廠商鬆綁法令，趁疫情忙碌宣告自治條例無效明顯是政治性操作，是大開環保倒車，踐踏民眾健康與自治權。

台中議會國民黨團書記長陳政顯、總幹事吳瓊華等人指出，當年通過生煤自治條例，台中多數的中龍鋼鐵、正隆等商都積極配合減煤，中龍已斥資數十億興建室內煤倉，中央突如其來撤照，等於護航不守法令的台電，更欺負遵守法令的良善廠商。

議員黃健豪、張瀞分、楊正中、黃仁等人指出，此法令已實施多年，目前撤銷，不只破壞法令公平原則，後續可能引發廠商控告政府、請求賠償生的問題，議員批若有此亂象，「請中央負責！」

黃馨慧則呼籲中火燃煤受害老百姓，一人一信跟WHO告洋狀。李麗華也怒吼要林佳龍「踹共」，4年前自訂條例是對的政策，為何換人執政就胡胡掉，「大權在握，不管百姓死活」。

吳瓊華是中火當地的議員，她表示當年自治條例通過，林佳龍獨攬功勞；實際根本 未落實，空汙法在107年6閒已通過，長達近2年都未發現與自治條例砥觸，現才宣布無效，是誰怠忽職守？

台中市議會國民黨團議員今開記者會，砲轟中央趁防疫忙亂中止台中管制生煤自治條例，是政治操弄。記者張明慧／攝影
台中市議會國民黨團議員今開記者會，砲轟中央趁防疫忙亂中止台中管制生煤自治條例，是政治操弄。記者張明慧／攝影

中火 林佳龍 台中市

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