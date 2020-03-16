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網友關注黃昭順何時「跳潭」 王世堅緩頰：她是位女士

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
對於網友關注前立委黃昭順何時跳蓮池潭，王世堅則是緩頰說，不好去做類比，每個人情況不同，可能她當初講話帶點情緒，有點失言，而且對方是一個女士，不敢等同討論。記者邱瓊玉／攝影
對於網友關注前立委黃昭順何時跳蓮池潭，王世堅則是緩頰說，不好去做類比，每個人情況不同，可能她當初講話帶點情緒，有點失言，而且對方是一個女士，不敢等同討論。記者邱瓊玉／攝影

有「政壇扶龍王」之稱的台北市議員王世堅，上周悄悄赴蘭嶼兌現「跳海承諾」，吸引不少網友大誇「真男人」，不過由於去年大選，打賭跳海的除了王世堅外，還有前立委黃昭順。黃昭順去年底選立委時曾發下豪語並公開承諾，若選輸將跳蓮池潭，如今王世堅已兌現承諾，不少網友關注，黃昭順何時會跳蓮池潭？

對此，王世堅則是緩頰說，不好去做類比，每個人情況不同，可能她當初講話帶點情緒，有點失言，而且對方是一個女士，不敢等同討論。

此外，由於現在高雄正在罷韓，是否會為此再賭一次？王世堅說，罷韓是高雄市民的權利，是高雄市民要決定的事情，身為外縣市民眾不用多說什麼，是因為高雄民覺得被韓國瑜耍了，所以被害人才有原諒或是懲罰的權利，他們要懲罰還是原諒，由他們做決定，自己不敢多發表什麼看法。

王世堅 黃昭順

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