專家：院內感染警報並未解除 須注意境外移入個案

國內新冠肺炎目前確診個案已累積59例，之前更出現多起家庭群聚與醫院院內感染。如案34確診後，包括清潔人員、護理人員、陪病家屬、同病房病人及家屬都陸續確診，人數高達九人，但近日未再新增。曾有專家依照案例發病日預估，表示若在3月15日後未繼續新增案例，台灣院內感染疫情可說是控制住。

對於是否可宣布已控制院內感染，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳昨並未特別評論，僅說約莫3月中，應該要將所有相關個案清查完畢。但他也提醒，當境外移入個案增多，恐有極少數未在第一時間點找到的個案住院，而帶來院內感染危機。

中國醫藥大學兒童醫院感染科主任黃高彬表示，案34的感染源仍未明，雖未再增加新個案，但因新冠肺炎仍有少數人潛伏期較長，故對接觸者與有關聯者仍不能忽視。而最近因歐洲疫情快速升高，連帶使台灣境外移入個案愈來愈多，所幸機場檢疫、醫院多在第一時間就發現、採檢且隔離，顯示台灣在疫情防堵上仍做得不錯。

不過台灣面對世界疫情，黃高彬說，境外移入可能是下一個防守重點。如現在的歐洲、中東是第二波，美國則是第三波；他認為即便挺過第二波，第三波仍難擋，因為台美之間商務、旅遊等交流仍有一定人數，即便現在台灣飛美國航班數變少，每天至少仍有四班、逾千人進出台灣；而台對美目前僅對紐約等三州升為二級旅遊警示，無論國人自美返台或美籍人士來台，相關的檢疫恐得更嚴謹，以避免潛伏期長或無症狀的新冠肺炎感染者入境後才就醫，增加醫院暴露於潛在感染的情況。