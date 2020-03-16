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為中火爭議槓政院 楊瓊瓔：全民抗肺炎 台中還要抗肺癌

聯合報 / 記者劉宛琳/台北即時報導
國民黨團上午舉行「蔡政府濫權包庇中火 政治霸凌台中反空汙」記者會。記者劉宛琳／攝影
國民黨團上午舉行「蔡政府濫權包庇中火 政治霸凌台中反空汙」記者會。記者劉宛琳／攝影

行政院日前宣告已實施四年的《台中市生煤管制自治條例》部分條文無效，挨批護航台中火力發電廠。國民黨立院黨團今舉行記者會，批評「全民抗肺炎，中部地區的人民還要加碼抗肺癌」，行政院此舉只是因為台中市長盧秀燕撤銷中火執照，才「延遲兩年」宣告該條例牴觸107年修法的空汙法，其實只是為了掩蓋夏季供電不足的事實。

國民黨團書記長蔣萬安表示，行政院指2018年空汙法修正後，自治條例與其牴觸所以無效，但為何當時覺得有牴觸，卻等到兩年後才宣告無效？那段時間林佳龍擔任台中市長，也是以自治條例來管制，中央政府卻沒提出任何問題，就只因為現任台中市長盧秀燕開罰中火，就被行政院宣告自治條例無效，根本是雙重標準，只是為了無法掩蓋維持夏季供電的穩定所做出的錯誤政策。

「全民抗肺炎，中部地區的人民還要加碼抗肺癌。」國民黨立委楊瓊瓔指出，生煤管制自治條例最重要的三條被行政院宣告無效，等於整個條例完全無效，這樣的情況不只是讓中部人期待減煤四成的希望瞬間落空，行政院這樣粗糙霸凌台中民眾的方式更讓人覺得無恥。她呼籲中部人打電話到行政院抗議，讓行政院聽到中部人的聲音，因為空汙不只是中台灣共同的痛，更是全國的敵人。

楊瓊瓔說，過去林佳龍曾講過，中火是世界排碳第一名，對空氣品質有嚴重的影響，經濟部應該去做長期的評估。當時的他敢說真話對抗中央，現在的台中市政府也沒逃避，「但是中央逃避了，林佳龍逃避了，這是政治的荒謬」。

台中市政府法制局局長李善植表示，生煤管制自治條例過去被認定符合中央行政法令的標準，卻在兩年後被宣告無效，甚至還可以「回溯」，等於從105年開始對於業者的處分及規範都被認定無效，接下來恐怕會造成賠償問題或人民困擾。

台中市政府研考會主委吳皇昇批評，這是中華民國政府史上最醜陋的一刻，下這個錯誤決策的人也是歷史的罪人。此作法是傷害地方自治權的作法，讓地方政府感到無奈與痛心，盧秀燕過去提出24項改善措施，最大的依據是生煤管制條例，相信台中市民會永遠記住被中央政府霸凌的這一刻。

台中市政府環保局副局長陳宏益則表示，台中市政府要求中火檢煤四成，這是歐美日本等先進國家的做法，台中市環保局的三個堅持不會改變，就是減汙減排、永續發展和環境正義。

台中市 行政院 中火

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