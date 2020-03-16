兌現跳海承諾 王世堅霸氣回：勇敢的人只死一次

2020大選落幕，蔡英文總統以817萬票，大贏國民黨總統候選人韓國瑜，由於有「政壇扶龍王」之稱的台北市議員王世堅，在去年2月受訪時表示，若蔡英文順利連任，他絕對會選一個風和日麗、海象好的時候，跳海慶祝，且姿勢會更優美、態度會更從容。

隨著大選結果落幕，王世堅果真在上周五(13日)，選在蘭嶼跳海慶祝。王世堅昨天深夜也在臉書上傳「跳海」影片，強調已低調於蘭嶼兌現跳海的承諾。

王世堅今上午受訪時表示，自己一項認為兌現承諾不用敲鑼打鼓，12年前是為了失敗而跳，當時傷心欲絕，這次是為了勝利而跳，所以歡欣鼓舞，心情當然不一樣。

王世堅也當場致歉表示，很抱歉沒有通知大家，因為現在整個國家、社會都在防疫，不應該去叨擾各位，所以就悄悄的去。

至於為什麼選在蘭嶼？王世堅說，前年自己曾接受公視「誰來晚餐」節目的邀約去到蘭嶼，受到當地居民熱情接待，當時就想說有空要再回去看他們，不過隨後就是議員選舉、總統立委選舉，直到前兩天想說再拖下去也不是辦法，就趕快去，順便探望他們。

王世堅說，因為去的時間很短暫，當天清晨5點多起床，7點從台北出發，沒想到一到蘭嶼，民宿老闆就說天氣有了變化，未來一兩天內，氣象、海象都不好，飛機、船可能都沒有辦法開，必須趕快離開，所以就找了一位教練，開著車，去了一個地方，外套一脫就跳了，就是這麼簡單。

王世堅強調，兌現承諾，誠意最重要，本來我們台灣人就是說話算話，一諾千金，不算什麼，而且自己一項認為，每一句話背後都有神明，「勇敢的人只死一次，膽小的人死無數次」，「我是勇敢的人」，義無反顧。

不過王世堅也笑說，那天天氣確實不怎麼好，自己也沒有試水溫，外套一脫就跳了，當時有兩位同仁負責拍攝，結果只有一台開機，另一台都還沒有準備好，教練也還在岸上，自己就先跳下去了。

至於選在「13號黑色星期五」跳海，是否會點毛毛的？王世堅說，對，很巧合，自己有點決定毛毛的。

對於自己已是第三次「跳」，王世堅笑說，確實比較熟練，不會再滑倒了，12年前氣溫只有6度，海象也不好，自己是坐著水上摩托車去到外海，海浪很大，不慎滑倒，現在就好很多了，自己是從港邊用衝的，不會滑倒，自己這次跳海內心完全沒有害怕。

王世堅也提到，自己一生從來都沒有賭博過，也不會打牌，沒有想到從事政治工作，居然開始有政治打賭，且「自虐式的打賭」都很靈驗，為確保小英勝選，自己就倒過來賭，懲罰自己，「小英選贏我就去跳海」，節果又靈驗了。

至於接下來還會再打賭嗎？王世堅笑說，再來沒有選舉了。