1450又來了？ 陳吉仲：農委會招標案都公開透明

農委會2020年度加強新媒體農業傳播計畫，媒體報導「海極創意」擊敗農委會轄下「財團法人豐年社」，拿下農委會「109年度加強新媒體農業傳播計畫」，決標金額828萬元，外界質疑1450網軍再起。立法院經濟委員會今天進行農委會業務報告，農委會主委陳吉仲表示，農委會所有的招標案都是公開透明，都可以被檢驗的，沒有所謂農委會在操作網軍這事情。

陳吉仲說，農業部門過去遭受很多假訊息、假消息，嚴重影響到市場價格與農民權益，農委會要做的，要確保所有的假訊息能在第一時間回應澄清，這行銷案，公開招標透明也完全接受立法院監督，所以沒有所謂操作網軍這件事情，所有招標都有相關程序，把所有程序提供給大眾檢驗，也沒有偏袒任何一家廠商。

108年度加強農業訊息因應對策計畫，原本開標1450萬，最後以1008萬得標，遭外界質疑是網軍行銷案，立法院也回溯農委會「106年度新農業政策多元傳播案」、「107年數位平台建置及數位行銷案」等計畫，希望能了解標案內容，農委會卻以涉及智慧財產權為由，不願意提供，最後部會的宣傳行銷案，首度以在立法院召開秘密會議公布，引更多爭議。