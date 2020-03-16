罷韓團體赴監院檢舉 陳雄文未利益迴避、行政不中立

高雄罷韓行動已將第二階段40萬分罷韓連署書送出。罷韓團體今天赴監察院向監委蔡培村陳情，指高雄市選委會主委陳雄文未利益迴避，罷韓團體質疑，市選委會規定公務員每寄發一份查詢單就可獲25元，等同鼓勵找連署書的碴，「找碴越多領越多」，行政不中立、有誘導之嫌。

高雄市文化局前局長尹立、高雄氣爆自救會長陳冠榮、台灣基進新聞部副主任張博洋、公民割草行動發言人李佾潔今天赴監察院陳情，檢舉陳雄文未利益衝突迴避、行政不中立。監委蔡培村也親自接下陳情書，但也建議罷韓團體可以走行政法院、或法院，速度會比較快。

尹立表示，罷免權是人民重要公民權，但負責機關高雄市選委會在第98次會議紀錄，竟有公務員每查對一份有2元、剔除有3元規定，甚至若發現任何偽造，只要發出查核書也有一份25元的按件計酬。尹立說，這是中華民國史上非常可笑的事，不知這些規定的法源依據在哪？尤其市選委會寄發一份查核書給到25元的遊戲規則，已是行政偏袒，等同是鼓勵公務員找碴，違反行政中立。

尹立也質疑，陳雄文是政務官兼任市選委會主委，有相當高的行政裁量權，也涉及行政中立及利益衝突迴避，他們上周也向中選會及監察院送出檢舉書。但由於第二階段罷韓連署書的查核期僅剩30多天，希望監委可以馬上南下調查，立即介入。

陳冠榮說，高雄罷免韓國瑜行動，面臨的是資源不對等戰爭，罷韓團體要對抗的不僅是韓國瑜，還有韓的小囉囉們。其中一個囉囉就是陳雄文，大家最擔心的就是球員兼裁判。陳說，罷韓團體的第二階段55萬分連署書，是鐵打般、實實在在收到的連署書，一定可以通過門檻，但高雄市選委會卻百般刁難，更會激發高雄市民的怒氣，考量政治要更有理想決定向監察院檢舉。

張博洋批評，高雄市政府已經變成挺韓大本營，若國民黨主席江啟臣要全面挺韓到底，那罷免韓國瑜之後，下一個要下架的就是國民黨。李佾潔說，現在高雄發生的事，不只是高雄人的事，更是全台灣人的事，不僅考驗高雄人對於監督不適任首長的堅持，也考驗台灣的民主制度。