國民黨積欠黨工退休金 工會：將與黨主席會商
中國國民黨黨務人事布局未定，有「國民黨產業工會台北市代表」近日在社群LINE群組發聲，質疑新任主席江啟臣強調重視地方丶接地氣，卻將地方同仁全裁員，如何接地氣？未來誰幫黨打仗？
這名代表指出，黨中央積極處理2017年國民黨大量解雇730名同仁的結算金尚未撥付、今年全面遣散各縣市及區黨部同仁致使同仁失業影響生計，以及地方組織空洞化的嚴重問題。若中央毫無誠意解決，工會不排除召集全體理監事、工會代表與全體遭大解前黨工，到中央黨部前舉辦記者會陳情訴求，聲明權利。
國民黨企業工會今天發聲明，理事長伍康龍指出，確已著手安排與江主席見面，主要商討內容為1.黨中央如何解決積欠大解同仁退休金、資遣費。2.如何保障現職同仁工作權。因尚未會晤且未接獲中央對現職同仁工作安排的計劃，並不會有抗爭、在中央黨部前開記者會陳情等預設立場。
伍説，該會之所有正式發言皆由理事長或獲授權之發言人為之，經查所謂「本會台北市代表」之發言，只是會員在群組內的情感表達，未獲授權對外，也無法完善表達本會立場。國民黨企業工會期盼新任主席能帶領國民黨走出困境，也希望黨中央能重視工會訴求，上下團結，共創良好的社會觀感。
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