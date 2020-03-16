罷韓團體批球員兼裁判 陳雄文：依法論法
罷韓領銜人陳冠榮等人今天上午到監察院，向監委蔡培村陳情高雄市選委會主委陳雄文未利益迴避，還指公務人員每寄發一份查詢單可獲25元，有誘導之嫌。陳雄文說，因為從各局處調人協助，曾經有討論要給工作者一些補貼，但因為缺乏財源，最後沒有成案，請罷韓團體別抹黑。
陳冠榮批陳雄文角色是球員兼裁判，像是身兼「反罷免辦公室主任」，選委會愈刁難，只會引發高雄人更多怒火。
罷韓發起人之一的尹立說，陳雄文是副市長身兼選委會主委，身分嚴重違反行政中立原則及利益衝突迴避，寄發查詢單一份可獲25元津貼用意是「鼓勵找碴找得愈多領愈多」。
尹立也說，罷韓團體上周送出40萬份連署書，剩30多天可作業，有急迫性，因此請求監委立即介入，別讓選委會干預罷免行動。
陳雄文回應，40萬份連署書目前已進到各戶所，光打字輸入建檔就要2周時間，後續還要查核，高雄市選委會工作人員僅有10人左右，若由選委會同仁來處理核對等，推估要達300個作業天，也因此想調其他局處人員協助，因為和原來業務不相關無法申請加班費，不給人酬勞也說不過去，才一度研議以津貼方式補貼，但因為沒有財源，最後未成案。
對於罷韓團體的批評，陳雄文說，罷韓團體的用意是要製造聲量，他一切依法論法，平常心以對，且中選會主委李進勇也說過，依法任用他們都支持。
對於罷韓團體的質疑，市府也發新聞稿回應，提到有關連署案查詢1人給予25元作業費用，是當初考量請其他機關同仁支援，無法給予無加班費，因為耗時耗工，才會以加班工時費用換算每處理一件的費用。
市選委會表示，該項作業僅屬其他機關支援加班費用的討論，考慮市府無充裕的財源，無法支付該項費用，最後沒成案。
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