影／兌現承諾王世堅蘭嶼跳海 網友大讚言出必行真男人

台北市議員王世堅去年2月受訪時曾表示，若蔡英文成功連任，他絕對會選一個風和日麗、海象好的時候，跳海慶祝，姿勢會更優美、態度會更從容。王世堅3月13日真的兌現承諾，在蘭嶼開元港跳海。

王世堅昨天晚上11點多在他個人臉書PO文，並上傳「跳海」影片「是的，當您看到這個影片，我已經低調於蘭嶼兌現跳海的承諾」、「感謝大家，台灣加油，感謝每一位守護台灣的防疫英雄，相信台灣我們一定做得到」。

王世堅並強調「一諾千金、誠信至上；民主勝利，台灣萬歲」。他在文中表示，「我一直認為說到做到不必敲鑼打鼓，尤其在防疫期間，但相信每句話的背後都有神明，因爲誠信是做人最基本的原則」。

王世堅貼文一出，有不少網友也留言讚賞王世堅是「說到做到，言出必行的真男人」。

台東李姓男子表示，曾在3月13日在蘭嶼機場巧遇王世堅準備搭飛機回台東，並跟王合影，當時他就在猜「恰吉」王世堅可能是到蘭嶼現承諾跳海，如今王世堅貼文一出，也真被他猜中。

王世堅自稱有「扶龍命格」曾在2008年發下豪語，說「藍軍如果在北市立委選舉八仙過海，我就去跳海」，最後藍營囊括北市8席立委，他隨後也在新北三芝淺水灣履行跳海承諾。

2014總統大選王世堅又說，蔡英文總統大選輸就要高空彈跳，結果蔡英文真的敗選，王世堅也到日本千葉縣「母親農場」高空彈跳，再次兌現承諾。