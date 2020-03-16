國民黨改革2關鍵 孫大千首推數位化和庶民化

蔡英文總統將於五二○連任就職之後重掌民進黨，連帶讓五月廿四日即將改選的地方黨部主委及黨代表選舉競爭激烈。尤其下一屆高雄市黨部主委將操盤「罷韓」及可能的高雄市長補選，最受矚目；有意爭取出任高市黨部主委的立委趙天麟表示，不管是罷韓或補選投票，勢必要以政黨力量動員，他希望「操這個盤」，把這兩件事順利完成。

2020-03-16 00:14