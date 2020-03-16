國民黨改革2關鍵 孫大千首推數位化和庶民化
國民黨2020大敗，黨內改革聲浪四起，國民黨智庫針對組織改革、兩岸論述、青年參與、財務穩健等4大議題舉行諮詢會議，10日將在中常會報告初步建議。前立委孫大千在臉書提出國民黨改革工程的兩個重要關鍵－數位化和庶民化。
孫大千表示，國民黨必須在最短的時間內，打造成為一個數位政黨，藉由數位平台的幫助，一方面可以大幅降低政黨運作所需要的經費開銷，另一方面可以讓國民黨和年輕世代順利接軌。
孫大千說，國民黨要擺脫長久以來的貴族菁英形象，成為一個足以代表草根力量的平民政黨。藉由此次高雄市長韓國瑜旋風所凝聚的庶民力量，吸引不同階層和不同職業的普羅大眾入黨，才能夠徹底改變國民黨社會支持結構。
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