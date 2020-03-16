快訊

瘟疫療養院：美國「長照防疫」為何大災難？

MLB／美職首例 洋基小聯盟球員確診新冠肺炎

國民黨改革2關鍵 孫大千首推數位化和庶民化

聯合報 / 記者劉宛琳/台北即時報導
高雄市長韓國瑜與前立委孫大千。記者劉宛琳/攝影
高雄市長韓國瑜與前立委孫大千。記者劉宛琳/攝影

國民黨2020大敗，黨內改革聲浪四起，國民黨智庫針對組織改革、兩岸論述、青年參與、財務穩健等4大議題舉行諮詢會議，10日將在中常會報告初步建議。前立委孫大千在臉書提出國民黨改革工程的兩個重要關鍵－數位化和庶民化。

孫大千表示，國民黨必須在最短的時間內，打造成為一個數位政黨，藉由數位平台的幫助，一方面可以大幅降低政黨運作所需要的經費開銷，另一方面可以讓國民黨和年輕世代順利接軌。

孫大千說，國民黨要擺脫長久以來的貴族菁英形象，成為一個足以代表草根力量的平民政黨。藉由此次高雄市長韓國瑜旋風所凝聚的庶民力量，吸引不同階層和不同職業的普羅大眾入黨，才能夠徹底改變國民黨社會支持結構。

國民黨 孫大千 韓國瑜

延伸閱讀

政院廢止台中管制生煤自治條例 孫大千批過河拆橋

孫大千推決戰國境：入境旅客無差別要求居家隔離14天

新冠肺炎疫情衝擊 孫大千：金融風暴恐難避免

江啟臣推國民黨重建 孫大千：對兩岸政治發展有3意義

相關新聞

影／兌現承諾王世堅蘭嶼跳海 網友大讚言出必行真男人

台北市議員王世堅去年2月受訪時曾表示，若蔡英文成功連任，他絕對會選一個風和日麗、海象好的時候，跳海慶祝，姿勢會更優美、態...

防疫添亂？ 綠委：行程嚴謹 今只考察診所

新冠肺炎蔓延，立法院衛環委員會召委邱泰源排定今天考察「北部地區醫療院所防疫整備狀況」，挨轟防疫添亂。邱泰源昨天說，考察行程安排嚴謹，因檢疫裝備都在醫院外，不會進到院內，也不會影響院內的醫療作業，是為鼓勵、關懷第一線醫護人員。

觀察站／後蔡時代 綠派系卡位戰開打

蔡英文總統第二任就職後將重掌民進黨，連帶讓五月即將改選的地方黨部主委及黨代表選舉競爭激烈。由於擔任地方黨部主委可掌握組織，且有機會列席每周中常會與蔡總統「面聖」溝通，各派系最近鴨子划水，全面布局競爭。

韓江會對培養年輕人高度共識 未來將提供一定比例名額

韓江會昨天登場，兩人除了就防疫、市政及黨務改革議題討論外，也對於培養國民黨新血的議題有高度共識，江啟臣憂心黨內「少子化」...

爭取高市黨部主委…罷韓、補選 趙天麟表態願操盤

蔡英文總統將於五二○連任就職之後重掌民進黨，連帶讓五月廿四日即將改選的地方黨部主委及黨代表選舉競爭激烈。尤其下一屆高雄市黨部主委將操盤「罷韓」及可能的高雄市長補選，最受矚目；有意爭取出任高市黨部主委的立委趙天麟表示，不管是罷韓或補選投票，勢必要以政黨力量動員，他希望「操這個盤」，把這兩件事順利完成。

新聞眼／兄弟登山 江韓牽動藍走勢

「江韓會」昨天登場。新任國民黨主席江啟臣與高雄市長韓國瑜會面，開啟江與十五個執政縣市長互動的第一步，除了外界聚焦的「罷韓」外，兩人對黨務改革也有進一步共識與討論。不過，接下來韓國瑜必須挺過四、五月的議會質詢，江啟臣也要在三個月內拿出改革國民黨的初步成績單，兩人合作互助之餘，兄弟登山仍需各自努力。

江韓會 江啟臣：助攻15縣市有感執政

「罷韓」進入第二階段關鍵時刻，國民黨主席江啟臣昨率國民黨立院黨團總召林為洲、書記長蔣萬安等幹部南下，與高雄市長韓國瑜闢室會談近一小時，這也是江啟臣接任黨主席後首次與韓國瑜見面。江啟臣期盼高雄市民唾棄惡質的政治操作，以行動繼續支持韓國瑜。

「扶龍王」真的跳海啦！ 王世堅悄悄在蘭嶼兌現承諾

2020大選落幕，蔡英文總統以817萬票，大贏國民黨總統候選人韓國瑜，隨後有網友起底，指向來有「政壇扶龍王」之稱的台北市...

江啟臣拚兩周內拜會15縣市長 成立地方通訊群組接地氣

國民黨主席江啟臣昨天率領黨團總召林為洲、書記長蔣萬安拜會高雄市長韓國瑜，未來江將循同樣的模式，盼最快能在兩周內完成與15...

參選綠營高雄市黨部主委 趙天麟：罷免和補選是神聖使命

民進黨五月將舉行地方黨部主委改選，下一屆高雄市黨部主委將操盤「罷韓」及未來高雄市長補選，最受矚目。有意投入黨職改選的立委...

新科藍委狀況多 林為洲：會幫大家正式上課

國民黨這屆有不少首次當上民意代表的立委，傳出不少爭議，國民黨立法院黨團總召林為洲今天說，黨團將規劃相關課程，幫新上任、沒...

我大使遭撤換 海地總統早有衝突前例

我國駐海地大使劉邦治疑因1月與海地總統摩依士發生齟齬遭到撤換，海地媒體表示，這不是摩依士第一次與外交官發生衝突。聯合國海地司法支助特派團團長蘇珊・佩琦就也曾因支持貪污調查言論惹怒摩依士，被召喚要求解釋。海地與台灣都不願揭露衝突內容，並正在等待台灣派駐新大使赴任。

熱門新聞

案59確診為高中生！相關接觸者達16人 該班停課14天

圖表看疫情／義單日368死創新高 美降息四碼救經濟

暴增6例境外移入 西班牙留學生、青少年遊希臘都確診

確診高中生已掌握7家人6聚餐同學 就讀班級要停課

新竹破蛋首例確診 衛生局澄清：非設籍也不住竹縣

被爆和張益贍不倫戀 蔡宜芳今臉書道歉了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。