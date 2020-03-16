韓江會對培養年輕人高度共識 未來將提供一定比例名額

韓江會昨天登場，兩人除了就防疫、市政及黨務改革議題討論外，也對於培養國民黨新血的議題有高度共識，江啟臣憂心黨內「少子化」，再不培養就要絕種，與韓國瑜大力栽培年輕人的政見所見略同。兩人初步討論的結果，認為未來直轄市立委與議會應該要一定比例的助理或實習名額，讓黨內青年去歷練，實踐人才培訓在地化。

韓國瑜過去在競選總統時，幾乎在每一場造勢演說上都強調國民黨的未來一定要走向改革的道路，除了苦民所苦、貼近基層外，最重要的就是大力栽培年輕人，讓年輕新血加入國民黨一起為人民服務。而兩人昨天也談到相關議題並達成共識。

據了解，韓國瑜認為國民黨必須要拿出中心論述吸引年輕人，這些年輕人入黨後更要大量培養，成為民意代表的助理或是到市府基層歷練，由黨中央來協助分配，讓有志於政治改革與政治參與的年輕人，能在國民黨裡獲得一展長才的機會。

江啟臣表示，他與韓國瑜都認為培養黨內心血是黨內改革的重中之重，未來地方要提供年輕人參政的機會，尤其是直轄市立委與議員，他們的相對資源其他縣市多，所以應該要有一定的比例，由黨中央或是地方黨部協助黨內年輕人才到地方去歷練，「這個應該要列為黨籍民代與直轄市議員要配合的項目，我跟韓市長有高度共識」。