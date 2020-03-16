「扶龍王」真的跳海啦！ 王世堅悄悄在蘭嶼兌現承諾

2020大選落幕，蔡英文總統以817萬票，大贏國民黨總統候選人韓國瑜，隨後有網友起底，指向來有「政壇扶龍王」之稱的台北市議員王世堅，在去年2月受訪時表示，若蔡英文連任，他絕對會選一個風和日麗、海象好的時候，跳海慶祝，姿勢會更優美、態度會更從容。對此，王世堅則是承諾「一諾千金、誠信至上」。

上周則有網友爆料，指「恰吉」到了蘭嶼，跳海了，因為選前承諾蔡英文當選就跳海，不過當時王世堅不願正面回應，還反問說為何有這新聞？王世堅辦公室則表示，不會證實任何傳聞，日後如有相關畫面，會統一公布，媒體有採訪需要，也會統一安排。

對此，王世堅昨晚也在臉書上傳「跳海」影片，強調當您看到這個影片，他已經低調於蘭嶼兌現跳海的承諾。

王世堅說，一直認為說到做到不必敲鑼打鼓，尤其在防疫期間，但相信每句話的背後都有神明，因爲誠信是做人最基本的原則。一諾千金，誠信至上！民主勝利，台灣萬歲。

王世堅還說，感謝大家，台灣加油，感謝每一位守護台灣的防疫英雄，相信台灣我們一定做得到。