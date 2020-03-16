江啟臣拚兩周內拜會15縣市長 成立地方通訊群組接地氣

國民黨主席江啟臣昨天率領黨團總召林為洲、書記長蔣萬安拜會高雄市長韓國瑜，未來江將循同樣的模式，盼最快能在兩周內完成與15縣市長的面談，分工合作打造有感執政。除了建立黨中央、黨團，縣市政府、議會以及智庫的合作平台，也會成立黨中央、黨團以及地方業務單位的通訊群組，即時反映民意，更接地氣。

江啟臣說，希望在兩周內完成第一輪與15個縣市長的面談，建立黨中央、黨團，縣市政府、議會以及智庫的合作平台。其他與會人士說，除了拜訪外，黨中央、黨團與地方相關業務單位也會成立通訊群組，即時反映民意，讓黨內處理地方事務能更接地氣。

該與會人士表示，現階段防疫優先，紓困條例與預算已經通過，希望能藉由傾聽地方心聲，來了解是否有需要幫忙爭取經費以及地方受衝擊產業遇到什麼樣的困難，由黨團來扮演與中央部會溝通協調的角色。另外針對國土計畫法、地方制度法也必須了解各縣市想法與需求，立委才能提出周延的修法。