參選綠營高雄市黨部主委 趙天麟：罷免和補選是神聖使命

民進黨五月將舉行地方黨部主委改選，下一屆高雄市黨部主委將操盤「罷韓」及未來高雄市長補選，最受矚目。有意投入黨職改選的立委趙天麟表示，未來高雄市黨部主委不是主角，而是操盤的人，不管面對罷韓還是補選投票，勢必要以政黨力量才有辦法動員，他希望能夠操這個盤、掌這個舵，把這兩件事情順利完成，這是很神聖的使命，因此這次改選與個人競爭無關，也與派系競爭無關，任何系統對他的支持都很感謝。

國民黨主席江啟臣今天南下與高雄市長韓國瑜進行「江韓會」，宣示全力幫助韓國瑜度過「罷韓」危機。

趙天麟說，國民黨的目標說穿了就是要讓「罷韓」不成功，且這一仗由中生代的江啟臣領軍，民進黨在高雄市還是在野黨，也是長期執政後第一次在野，也需要排出最佳陣容。

趙天麟說，目前罷韓運動的力量呈現在第一到第二階段連署上面，但不管罷免還是未來市長補選投票，一定要有政黨力量才有辦法動員，他希望自己能夠操這個盤，把事情順利完成，這是政黨很神聖的使命，與個人競爭無關，也與派系競爭無關，未來的高雄市地方黨部主委的任務是扛轎，不是主角，主角還是罷韓和未來補選。

趙天麟也表示，大選支持蔡英文總統的年輕人很多，但民進黨的政黨票得票有落差，民進黨未來一年內必須和國民黨及其他政黨賽跑，必須全面和支持蔡總統的年輕世代對話，他希望未來從市黨部開始轉型升級，從地方黨部就和年輕世代對話，讓高雄的年輕人支持蔡總統但也在地方可以和民進黨一起完成一些理想。也因為這些理由，讓他有參選的熱情，不然參選地方黨部主委本來不在他的規畫之內。

至於最近傳出高雄非新蘇系要角都已經有共識支持趙天麟參選地方黨部主委，他表示，任何系統支持他都很感謝，但高雄和各個縣市狀況不一樣，這一次主委改選不是派系競爭。

對於高雄市長補選，黨內是否已經有默契支持行政院副院長陳其邁？趙天麟表示，他個人表達過，認為陳其邁最適合，陳當初也經過很長時間的初選，雖然目前各派系的共同討論可能還沒有，但他覺得陳其邁應該就是最大公約數了。